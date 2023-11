A résztvevőket, szülőket, rokonokat, barátokat és persze a pedagógusokat, illetve végzős tanulókat Németh Tibor, a Kazinczy igazgatója köszöntötte.

"Nagy szerencse még mindig, ha valaki egy ilyen öreg iskolában teljesítheti gimnáziumi tanulmányait. 115 éves az iskola. Ha körülnézünk, mondhatjuk, ez legalább látszik rajta. Az is jól látható és tudható viszont, hogy a hosszú évek alatt itt végzett több mint tízezer elődünk nagyszerű eredményei folyamatosan növelték intézményünk elismertségét. A boldog békeidőkben alapították, majd építették az iskola épületét. Ezután a világégések hatására rögtön kórházként funkcionált több ízben is. Az elmúlt 115 évben a mostani nevén Kazinczy gimnázium kiemelkedő szerepet vívott ki magának Győr város életében. A város tanulóinak felkészítésében, értelmiségivé nevelésében nagy szerepe volt és van iskolánknak. Bízom benne, hogy lesz is. Legyetek büszkék, hogy ebben az alma materben nevelkedtetek. Igyekezzetek megfelelni azoknak az elvárásoknak, amiknek elődeitek, és feleljetek meg önmagatok elvárásainak is. Most tűzzük fel a szalagot, mely jelképezi azt a sok ismeretet, tudást, amit az itt töltött évek alatt elsajátítottatok" - fogalmazott Németh Tibor.