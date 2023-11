Nagy sikert aratott idén az első SopronFest, ami április végén, az „urbán tematikával” jelent meg a hazai fesztiválpiacon. A rendezvény ideje alatt napközben a városban sok-sok helyszínen voltak programok, míg délutántól hajnalig a Lőverek adott otthont a legnagyobb koncerteknek a vártnál is nagyobb, telt házas eredménnyel. A szervezők már meg is kezdték a SopronFest szervezését: bejárták a helyszínt és bejelentették, hogy jövőre május 17. és 19. között tartják meg a zenei fesztivált, amit ezúttal is többnapos programsorozat előz meg május 11. és 16. között.