A kutatások szerint minden hatodik tizenéves volt már részese online bántalmazásnak. Kis Norbert programvezető, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa jelentette be: a novemberben induló országjárás keretében öt vidéki városba, köztük Sopronba látogat el a „Mobil a családom?” program. A Momentán Társulattal együttműködve, színpadi játékok keretében mutatják be a digitális eszközök használatával kapcsolatos örömöket, kihívásokat, nehézségeket. A kampányt jövőre is folytatják.