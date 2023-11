Akik hétfő reggel a Péri reptérről szerettek volna Győrbe jutni, két teljes sávnyi örökzöld akadályba ütköztek. Láncfűrészek, emelőkosaras autó és daru is segítette a dús fenyő útját a kockaház előkertjéből a teherautóra.

Elektromos vezetékekkel körülhatárolt háromszögből segítették ki a Győr-Szol munkatársai, akik a gyanta és faforgács illatával utcára szóló karácsonyhangulatot varázsoltak, a reggeli hólepel mellé.

Pár éve költözött egy család a házba, a fát az előző tulajdonosoktól örökölték. Látták, hogy bár gyönyörű, mennie kell, mert a szél már veszélyesen bemozgatja.

– Akkor már ne a ház tetejére dőlve végezze be az útját a formás fa, hanem díszes-fényes diadalmenettel! – gondolták, amikor olvastak a felajánlás lehetőségéről.

A szomszédok, utcabéliek is nagyon meglepődtek a szokatlan sürgés- forgástól, félig eresztett redőnyök alól, függönyt elhúzva, de az utcán és kukucskálnak többen, de van aki az autó szélvédő kaparásból oda is kurjant, hogy ugye ez lesz a város fája? A rutinosabbak sejtik az időzítésből, hogy nem ártatlan fakitermelés szemtanúi. – Nem tudtuk, hogy innen lesz a Győr fája – mondja egy utcabéli asszony – én is csak ahogy látom itt a médiát, azért gondoltam. Ez a fa a születésem óta itt van. Nekünk is volt, meg több szerte a szomszédságban, de egyik se volt ilyen szép. Nemes célt szolgál ha úgyis meg kellett válni tőle. Így legalább büszkék lehetnek rá akik felajánlották. Majd meglátogatjuk a téren! – mondja mosolygósan.

A szembe szomszéd úgy meséli, legalább negyven éves a fa. – Nagyon régi és nagyon gyönyörű, szerintem szebb, mint amit Pestre vittek az országház elé. Nem is emlékszem még ilyenre, hogy Pérről lett volna a város fája! Hiányozni fog, mert megszoktuk, hogy itt van, de ki kell venni, mert amikor erős szél fúj, veszélyes. Furcsa lesz biztos. Nem rég vettek ki kisebb fákat a környékről és olyan nehezen találtuk ki hogy mi hiányzik, pedig egyből érződött, hogy valami nincs rendben. Ez meg szemben van az ablakommal, nagyon megszoktam. – mondja örömmel vegyes szomorúsággal. – Majd sógornőmmel beszélek, hogy ha felállítják, nézze meg, ő győri. Biztos hogy nagyon szép lesz, mert már most is gyönyörű! A korábbi lakók gyerekei Győrben laknak, remélem, fogják látni! Olyan dús, jó az alakja szerintem szebbet nem is lehet kívánni. De már nem csak házba, templomba is túl magas, ezt már csak szabadtérre lehet kitenni. – mondja elmerengve.