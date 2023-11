A megmérettetésen a párokat kisorsolták, végül hét csapat indult. A két szektorban több mint ötven kilogramm halat fogtak a versenyzők. Természetesen ifjúsági horgászok is indultak, akik külön versenyen vettek részt. Az eredményhirdetés után pedig átadták az új szerszámtároló faházat. Az átadást Páli Géza alpolgármester, valamint a horgászegyesület részéről a verseny főrendezője, Németh Tamás tógazda végezte. Az esemény jó hangulatú ebéddel zárult.

Pappné Kett Adrienn, Győrladamér polgármestere szerint a településen működő horgászegyesület szép természeti környezetben, jó levegőn, halat is fogva egy közösséget alkot.

– A település külterületén elhelyezkedő horgásztó folyamatosan szépül, mely önkormányzati támogatást is élvez. A területet bárki meglátogathatja, horgászni pedig a tagsággal és vizsgával rendelkező tagok mehetnek. A tavat és környezetét a horgászegyesület kezeli, minden évben halat is telepítenek. Évente rendeznek horgászversenyt sikerrel, ilyen alkalom volt a most megrendezett és projektátadóval egybekötött esemény is – fogalmazott lapunknak.

Az elöljáró hozzátette: elmondható, hogy az önkormányzat és a horgászegyesület között kiváló a kapcsolat ez máshogy nem is működne. Továbbá az egyesület tagjai folyamatosan szépítik a terepet, remek kikapcsolódási lehetőséget biztosítva ezzel maguknak és az odalátogatóknak egyaránt.