Az egyik legfontosabb kérdés, hogy vajon szülőként hogyan segíthetjük gyermekeinket a döntésükben úgy, hogy közben ne érvényesítenénk a saját akaratunkat és ne akarjuk meggyőzni őket arról, hogy az a jó iskola, amit mi választunk nekik. Dr. Stöckert Dávid coach, mediátortól többek között erre a kérdésre is választ kaptunk, de a beszélgetésből az is kiderül, hogy mi alapján választhatnak a fiatalok és melyek azok a praktikák, amelyek megkönnyíthetik a pályaválasztást.

Hallgassa meg!



- Az iskolakeresés valóban nehéz feladat, de összességében nagyon jól kell ismernünk a gyerekünket a döntéshez. Ha nehezen is, de ki lehet csalni belőle, hogy mi az, ami igazán érdekli, és talán látjuk is rajta, hogy mihez van tehetsége. Ma már nagyon sok olyan központilag indított program, teszt van, amelyek azzal foglalkoznak, hogy feltárják a diákok erősségeit. A kiértékelést követően kap egy visszajelzést a diák és a szülő is, ezzel pedig már el lehet indulni - kezdte a szakember.

- Igaz, hogy ebben az időszakban rengeteg információt kapnak a családok, de sok olyan program is van, amely azt segíti elő, hogy a diák közelebb kerüljön önmagához. Fontos, hogy a szülő azt lássa, azt próbálja meg előcsalni, kiszedni a gyerekből, hogy mi az, amihez érzéke és mi az, amihez kedve van. Segíteni úgy tudunk nekik, ha figyeljük őket, észrevesszük, ha valamelyik szakma vagy ágazat felkelti az érdeklődését. Beszélgessünk velük, próbáljuk meg feltárni a bennük szunnyadó érzéseket és tanácsokkal lássuk el őket annak érdekében, hogy a megfelelő döntést meghozhassák - tette hozzá.

- Az is nagy segítség lehet, ha, azt nézzük meg, hogy az adott középiskola hogyan fejleszti a gyereket. Erős a tárgyi tudás? Esetleg nagyon erős műszaki tudást ad? Készségeket, képességeket fejlesztenek? az ezekre adott válaszok is segíthetnek a megalapozott döntésben. A középiskola kiválasztásánál semmi nem dől el véglegesen, ez csak egy határpont. Bárhová is jelentkezik gyermekünk, az nem jelenti azt, hogy örökké a választott pályán marad. Elindul valamerre, de ha menet közben kiderül, hogy mégsem jó, bármikor korrigálható - zárta a beszélgetést.