– A Márton-napot, az újbort és a libás ételeket össze szokták kapcsolni, hiszen az újborok az új évjáratnak az első hírnökei. Hagyománya Franciaországból indult, november harmadik csütörtökje a francia borok kedvelői számára igen fontos dátum. Ekkor jelenik meg a francia újbor, a beaujolais, vagy hivatalos nevén a beaujolais nouveau, amely gamay szőlőből készül, és ennek a régiónak a specialitása – osztotta meg lapunkkal Molnár Tibor borász, a fertőbozi Vincellér Borbirtok társtulajdonosa.

Néhányan a vörössel is megpróbálkoznak

Vörös újbort kék szőlőből készítenek, hiszen a libához leginkább ez a borfajta passzol, de készülhet rozé és fehér is

– folytatta Molnár Tibor borász.

– Karakterében picit élesztős jegyeket hordoz, amely szintén az újborra jellemző. Magyarországon döntően fehér és rozé újborok készülnek, de néhányan vagyunk, akik a vörösborral is megpróbálkozunk. Sopronban tudomásom szerint a mi pincészetünk az egyetlen. Célszerű a korábban érő kékszőlő-fajtákat bevetni, hogy minél gyorsabban forgalomba lehessen hozni a bort az adott évjáratból. A Soproni borvidéken főleg a zweigelt felel meg ennek a kritériumnak, így mi ebből a szőlőfajtából készítjük.

A minőségre nincs panasz

A Cseri Pincészet első fehérbora ebben az évben nagyon korán forgalomba került, a 2023-as Irsai Olivért már megkóstolhatták a borkedvelők, Szent Márton-napra pedig a rozé újbor is asztalra kerülhet.

– Nagyon nagy kultúrája van az újbornak hazánkban. Kis túlzással mondhatni, a magyar közönség újborrajongó. A gasztronómiában számos helyen készülnek Márton-napi menüvel, amihez természetesen az újbor dukál – mondta el Cseri Norbert főborász.

– Az idei szüret minőségével elégedettek vagyunk, de a mennyiségben vannak veszteségeink. A legnépszerűbb tételeinket az előző évekhez hasonló palackszámban tudtuk elkészíteni, de a prémiumtételeink nem érték el a tervezett mennyiséget. A tavasz és a nyár is hűvös, csapadékos volt, szerencsére az őszi meleg segített a szőlőnek. A tavalyi aszályos idő is negatívan befolyásolta az idei termés mennyiségét. A mostani esők azonban jól feltöltötték a talaj vízkészleteit, így bizakodva nézünk a következő szezon elé, amikor remélhetőleg a minőség mellett a mennyiséggel is elégedettek lehetünk.

Talán ha Szilveszterig kitart a tétel

A Pannonhalmi Főapátság pincészeténél is nagy hagyománya van az újbornak.

– Az elmúlt években komoly fejlődés figyelhető meg az újbor­kóstolás terén. Átlagosan 20–25 ezer palack készül a St. Martinusunkból, ami egy friss, könnyed fehérbor. A hagyomány szerint Szent Márton napjától a következő év húsvétig tart az újbor időszaka, de nálunk már újévig is alig tart ki a tétel. Ez is jól mutatja, mekkora a kereslet e borkategória iránt – mondta el Illés Tamás, a pincészet marketing- és kereskedelmi vezetője.

– Az újbor egyúttal az új évjárat bírája is. Az első kóstolások alapján magas minőségű borokra számíthatunk, a növényvédelemmel pedig a jelentősebb mennyiségi veszteséget is sikerült elkerülnünk a komoly csapadékmennyiség ellenére. Nem volt könnyű szezon, a szőlő fejlődése szinte mindvégig jó kéthetes lemaradásban volt, a rendszeres esőzések miatt pedig folyamatosan küzdeni kellett a gombás megbetegedések ellen. A bogyók hamar telítődtek, a mérsékelt napsütés miatt viszont csak lassan cukrosodtak. Szerencsére augusztus utolsó heteiben megérkezett az igazi nyár, és a fajták szépen behozták a lemaradást. Sok reménykedés, kéztördelés és küzdelem előzte meg a betakarítást, a palackozás pillanatában viszont már megtérülni látszik a rengeteg munka.

– A St. Martinus újborunk egy száraz fehér tétel, ami fűszeres traminiből és királyleánykából készül némi pinot blanc-nal, de szerte az országban más pincészetek acéltartályos technológiával friss rozét vagy akár gyümölcsös vörösborokat is készítenek Szent Márton napjára, így minden borkedvelő találhat az újborok kínálatában kedvére valót.