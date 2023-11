Sok funkcióban, naponta rendszeres elfoglaltságokkal várja tagjait a röviden Otthon Klubnak nevezett közösség munkatársi csapata: szabadidős programok, foglalkozások szervezése, mosási és tisztálkodási, továbbá aktív pihenés lehetősége, az egészségi állapot figyelemmel kísérése, gondozói felügyelet tartozik a repertoárba, no meg a napi egyszeri meleg étkezés lehetősége, utóbbi rendeletben megállapított térítési díj ellenében. „Annak idején a Gyökerek Jóléti Szolgálat Alapítvány segítségével tudta a város az épület lehetőségeit a szépkorúak számára igénybe venni – avat be a részletekbe Némethy Veronika, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény nappali ellátásának, és az Otthon utcai létesítménynek a vezetője. – Ismeretterjesztő előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal, irodalmi és dalkörrel, szellemi és Ki mit tud? vetélkedőkkel, kirándulásokkal tesszük színessé a nyugdíjasok napjait. Ugyanakkor részt veszünk a városi programokon is és kapcsolatainknak köszönhetően rendszeresen látogatnak el hozzánk iskolai és óvodai csoportok is.”