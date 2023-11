– Miért pont a zene lett a fejlesztési módszere ebben a terápiás programban?

– Logopédus vagyok, de a zene, a beszéd és a nyelvfejlődés összefüggései régóta foglalkoztatnak. Bejárok a győri kórház koraszülöttosztályára is „A te hangodat ismerem” perinatális zeneterápiás program önkénteseként. Zenei általános iskolába jártam, és minden gyermek nagyon élvezte az ottani foglalkozásokat, többen lettek közülünk zenészek. Én nem felejtettem el ezt továbbtanuláskor, és igyekeztem bevonni a logopédiai terápiába. A módszer hosszú évek alatt alakult ki, de csak az utóbbi években lett egyre tudatosabb az ének és zene beépítése a terápiába. A zenének és a beszédnek is van dallama, mégha előbbinek kifejezőbb is, könnyebb vele nagyobb különbségeket kimutatni a gyerekeknek. Az SNI-s gyerekeknek épp ez a felnagyítás segít a nüanszok helyett. A dallammal tudom rávezetni a beszéddallam differenciálására, ami sokszor az érzelmi töltetet adja. Vagy a ritmus: van, hogy nem tudja a hangok időiségét megkülönböztetni, neki a hozott az „hozót”. Sokáig gondolkodtam, mit is mondott a diák, amikor mesélte, hogy vett „kopós kólát”, majd rájöttem, hogy az egy bolthálózatból származó üdítő, csak nem érezte a szótagok, hangok helyes hosszát. A foglalkozásra hangszereket viszek be vagy énekelek, nekik kopogniuk kell, vagy lépni ritmusra, vagy a testükön mutatják a hangmagasságot.

– Kiknek jelenthet segítséget ez a fajta terápia?

– Az utca embere számára a logopédia a pösze gyerekek terápiája, artikulációs zavarokat old meg. De ennél sokkal összetettebb. A szakszolgálatok logopédiai alapellátást biztosítanak, ahol enyhébb fokú elmaradásokat kezelnek. Az SNI-ellátásban – ahol dolgozom – súlyosabb beszéd- és nyelvi zavarokat korrigálunk. Nem elég, hogy megtanulja a szavak hangalakját, vagyis a helyes hangokat helyes sorrendben kiejteni, ahhoz jelentést kell rendelni, majd a beszédben, az adott nyelvi környezetben elő kell hívni. Ezek a nyelvi alfolyamatok mind kellenek a helyes beszédhez. A logopédiai SNI-ellátásban nem elsősorban artikulációs gondokról beszélünk, hanem súlyos nyelvfejlődési zavarról, ami azt jelenti, hogy a nyelv észlelési oldala is sérül az értése és a kivitelezése mellett. Ezt a komplex nyelvi terápiát rájuk gondolva találtam ki, kifejezetten a 6–8 éves korosztály számára.

Az agyban a zenei és a beszédészlelés is előre huzalozott. Ha a szenzitív periódusban nem részesül megfelelő terápiában a gyermek, még felnőtt korában is nehézségei lesznek a kommunikációban. Mondjuk minden egyes szótagot ugyanolyan hosszúnak ejt, így a beszéde és az írása is mások számára érthetetlen lesz. Autista és ADHD-s gyermekeknél is segíthet a terápia, mert a zene motiváló, felkelti az érdeklődést. Iskolánk – a Győri Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – szegregált és integrációs feladatokat is ellát, hiszen autista, tanulásban akadályozott és ép értelmű, de súlyos nyelvfejlődési zavaros gyermekek logopédiai osztályaiban tanulnak intézményünkben, de integrációs intézményegységünkből a győri és városkörnyéki iskolák SNI-gyermekeinek – így a nyelvi zavarosok – integrációját is biztosítja. Így én is az anyaintézményem, a Radó logopédiai osztályaiban és mint utazó logopédus a győrújbaráti iskolában is biztosítom a nyelvi zavaros tanulók rehabilitációját.

– Mikor gondolt arra, hogy beadja pályázatként a zeneterápiás módszert?

– Júliusban olvastam a pályázatról, és olyan volt, mintha rám írták volna. Kipróbált, működő dolgot kértek, amiről hatásvizsgálat is van. Épp a múlt tanév végére alakult ki egy terápiás tervem, amit végigvittem egy csoporttal. Már rég felfigyeltem rá, hogy azokat a gyerekeket küldik versenyekre meg fellépésekre, akikkel foglalkoztam, de ez eddig csak érzés volt. A múlt tanévben elhatároztam, hogy megvizsgálom az első osztályosokat év elején és végén, összehasonlítom az eredményeket a hagyományos logopédiai vizsgáló eljárásokkal, mint a beszédhang-differenciálás, szövegértés… Volt kontrollcsoportom is, illetve a többi első osztályosokat szűrtük a kolléganőkkel. Messze azok a gyerekek érték el a legjobb eredményeket, akik a zenés terápiában részesültek. A vizsgálati eredmények nem reprezentatívak, ezek további kutatása a terveim között szerepel.

– Hogyan fogadta az elbírálás sikerét?

– Amikor beadtam a pályázatomat, gondoltam: meglátják a nevemet, hogy Csányi, és ki is dobják, mert nehogy azt gondolják, hogy rokona vagyok Csányi Sándornak... De nem így történt. Értesítettek, hogy a szűkített listába is bekerültem. Majd a következő határidő után pár nappal hívtak telefonon, hogy arany fokozatú lettem. Azt gondoltam, hogy valamelyik kolléganő szórakozik velem. De amikor bebizonyosodott, odavoltam tőle. A díj átadásakor sugallták, hogy az ott megjelenő módszereket le kell védetni, és megígérték, hogy ebben jogi szempontból segítségünkre lesznek.