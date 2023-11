A pünkösdi hétvégén, vagyis május 17-18-19-én zajlanak 2024-ben a SopronFest kiemelt eseményei a megnövelt helyszínen a Lővérekben. Városszerte már egy héttel korábban, május 11-től kulturális programok százai várják a közönséget teraszokon, éttermekben, kávézókban, klubokban, utcákon és tereken. Több olyan közönségkedvenc szerepel a programban, akik exkluzív fellépést vállaltak.

- A SopronFest egy igazán újszerű formátumot valósít meg a hazai fesztiválpiacon. A helyieket és a Sopronba érkező turistákat jövőre már több színpadon, szabadtéren és fedett helyszíneken várjuk a Lővérekben, de városszerte tucatnyi helyszínen, több száz programon vehetnek részt a fesztiválozók. Szeretnénk, ha az idei évhez hasonlóan a soproniak is kivennék a részüket a szervezői munkából. A SopronFest honlapján várjuk azoknak a vendéglátóknak, szolgáltatóknak vagy akár magánszemélyeknek a jelentkezését, akik saját helyükön, saját szervezésben örömmel kapcsolódnának a programokhoz. Bízunk benne, hogy tovább erősíthetjük azt az üzenetet, hogy Sopron egy színes és vendégszerető fesztiválváros. A SopronFest alapítóival, Fülöp Zoltánnal és Lobenwein Norberttel, illetve a főszervező Váncza Pannával közösen hosszabb távú tervet dolgoztunk ki arra vonatkozóan, hogy milyen irányba kívánjuk közösen fejleszteni Sopron új fesztiválját, amely jövőre az idei nézőszám megduplázását tűzte ki célul – mondta Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.

Fotó: Máthé Daniella

A fesztivál részletes programjával november 27-én jelentkeznek a szervezők. Ezen a napon reggeltől minden órában más-más program prominenseit jelentik majd be. A jegyelővétel pedig december 2-án indul. A kedvezményes, „Hűség jegyek” várhatóan néhány napig állnak majd rendelkezésre, nagy érdeklődésre számítanak ugyanis a szervezők.

A SopronFest fő helyszínén, a Lővérekben, az erdő szomszédságában a tavalyinál nagyobb helyen, több színpaddal jelentkezik három napon át a fesztivál. 2024-ben már nemzetközi fellépők is szerepelnek a programban, több generáció kedvenc hazai fellépőivel együtt. A koncertek szabadtéri színpadokon és fedett helyeken lesznek. A szervezők azt is elárulták, hogy a programban „titkos headlinerek” is szerepelnek, akiknek a részvételét egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra. Ugyanezen a helyszínen jövőre sátrazni is lehet majd, de a soproni szállásadók is felkészültek a vendégek fogadására.

Tovább fejlesztik a PodcastFest-et, amely a SopronFest keretében 4 helyszínen lesz látható és hallható, a legismertebb, leghallgatottabb podcasterek és vendégeik részvételével. Írók, költők, művészek és közéleti szereplők ülnek mikrofon elé.

Fotó: Máthé Daniella

Nagy szerep jut a SopronFest programjában a kortársképzőművészetnek és a gasztronómiának is. Ezekben a napokban ismert és fiatal festők és sztár chef-ek látogatnak Sopronba. Előbbiek a köztereket teszik majd színesebbé, a konyha művészei pedig reggeliket, ebédeket és vacsorákat celebrálnak városszerte. A Soproni Egyetem ezúttal is partnerként vesz részt a programokban, a Fő téren pedig koncertek és családi programok láthatók majd.

Nagy sikerrel indultak el a várost és könyékét, vagy éppen a Vasfüggöny útvonalát bemutató túrák. Ezekre is lehet majd jelentkezni és akár Trabanttal körbejárni, ahogyan közkívánatra a Sopronkőhidai Börtön is újra látogatható lesz. A SopronFest alatt a karszalagos vendégek a városi buszokat ingyenesen használhatják majd.