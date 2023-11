A gyermekek a helyi iskolába járnak, tanulnak, lapunknak Istvánka meg is mutatta az egyik szobában a tanulósarkot, hiszen lassan ő is megkezdi az iskolát.

A családban összetartó, szeretetteli, bizalmas légkör uralkodik. Az apa a helyi pulykatelepen dolgozik, az anya állást keres, mert bevételeik sosem fedezik a havi összes kiadásukat. Az asszony, amikor tud, alkalmi munkákat vállal.

Az ország legszegényebb régiójából érkeztek Bőnybe. A szerény berendezésű, felújításra szoruló házat, ahol élnek, hitelből vásárolták. A törlesztőrészletek kifizetése komoly gondot jelent számukra, de igyekeznek jó körül- ményeket biztosítani gyermekeiknek, saját érdekeiket háttérbe szorítják. Fatüzelésű kályhával fűtenek, azonban küszködnek a hűvösebb hónapok alatt, hogy megfelelő mennyiségű tüzelő álljon rendelkezésükre.

Idén már felhasználták a települési önkormányzat által igénybe vehető szociális tüzelőt és a rendelkezésre álló segély-összeget. A családsegítőjük segítségével felvették a kapcsolatot több segélyszervezettel, de tüzelővel nem tudták támogatni őket, így megkeresték a Kisalföld alapítványát. Olvasóink támogatásából 200 ezer forinttal segítettük a Ruszó családot, fűteni tudnak. Azonban ez csak apró segítség. A családfő igyekszik munkája mellett apránként újítgatni, javítgatni a házat, több-kevesebb sikerrel.

– Hiába festettük le a falakat, sajnos folyamatosan lepereg a festék. A legtöbb helyen a vizesedéstől, penészedéstől meg is repedezett, pedig már több száz ezret ráköltöttünk. A tető és a kerítés is cserére szorul, illetve jól zárható ajtókra is szükség lenne, valamint a fürdőszoba járólapozására – fejtette ki a családapa.

Évente néhányszor segítik őket, kaptak szekrényt, mikrót és ruhaadományt is, viszont szükségük lenne még új mosógépre, tűzhelyre. Mivel a ház áramellátása nem bírja el a sütőt, így azt nem is tudják használni. Örömmel fogadnak felajánlásokat és további támogatást a felújításhoz.

Segíthet Ön is! A Jóakarat hídja olvasóinkat köti össze a rászorulókkal, az Önök adományaiból segíti őket. Ha bármekkora összeggel hozzá szeretne járulni a támogatásokhoz, azt a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00100008 számlájára utalással megteheti. Köszönjük!





Fotó: Rákóczy Ádám