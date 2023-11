– Milyen út vezetett Bezenyéről Hollandiába, a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártó vállalkozásához?

– Bezenyén nőttem fel, ide jártam általános iskolába, a mosonmagyaróvári Bolyai-iskolában érettségiztem gazdasági informatikus szakon. Édesapám révén, aki a vasúttársaságnál dolgozik, választottam a győri Széchenyi-egyetem közlekedésmérnöki szakát, és csomagolásra, szállítmányozásra szakosodtam. Nyelvtanulás miatt au pairkedtem is Angliában. Az egyetem elvégzése után egy halászi cégnél helyezkedtem el, ahol négy évet dolgoztam, főként a csomagolás terén. 2012-ben pályáztam meg a Kraft Heinz csomagolás-fejlesztő technikusi állását a vállalat európai Kutatási és Fejlesztési központjában, mely az ötödik legnagyobb élelmiszeripari cég a világon. Ott eleinte a szállítmányozás során használt csomagolásokkal, főként dobozokkal kezdtem foglalkozni, de lassan egyre több csomagolóanyag, üveg, fém, papír, karton és műanyag is a látókörömbe került.

Hiltser Bálint a UK Packiging Awards 2023 díj kategóriagyőzteseként. A bezenyei származású fiatalember ötlete nyomán új kupak kerül a Heinz ketchupokra.

– Mit kell tudni a díjnyertes kupakról? Hogyan született meg a gondolata?

– Már évekkel korábban megszületett az ötlet, ám a tervezést és szabadalmaztatást az egyre szigorodó európai irányelvek bevezetése felgyorsította. Azt tudni kell, hogy a Heinz szószoknál eddig használt szilikon szelepes kupakok újrahasznosítása problémás volt, és a szilikon miatt drágábban is lehetett előállítani. Az általam kitalált kupak környezetbarátabb, száz százalékig újrahasznosítható műanyag, jobban, könnyebben, kevesebb erővel lehet adagolni a szószt, továbbá egyszerűbben is tisztítható. A Balaton-projekten – így neveztük el a fejlesztést, illetve maga a kupak is a magyar tenger nevét viseli – évek óta dolgozunk, magam ötletgazdaként technikai vezetőként is. Több mint negyven változata készült a mai formáig. Szintén hosszú eljárás a szabadalmaztatása is, jelenleg egyébként már négy szabadalom is van rá. A fejlesztési folyamat és a gyártás is egy több millió eurós beruházást jelentett a cégnek.

– Milyen országokban találkozhatunk ezekkel a termékekkel?

– A Heinz lefordítható ketchupös flakonjait ez a kupak zárja Európában, de a világ más számos pontján is forgalomba kerül. Nagy meglepetés volt, amikor nemrég Spanyolországban kirándultam, és ott már ilyen kupakkal árusították a ketchupot. Nagy büszkeség, hogy az ötlettől a megvalósításig végig kísérhettem ezt a projektet.

– Október közepén Angliában megnyerte a legrangosabb csomagolási díjat is ezzel az ötlettel!

– 2018-ban cégen belül már sikerült eredményt elérni: akkor egy globális szabadalmi versenyen indultam és nyertem meg ezzel a kupakkal. Hogy valóban eljusson a fogyasztókhoz, piackutatásra is szükség volt. A cégem egy-két rangosabb csomagolási versenyre is benevezte a találmányt. Angliában október közepén szervezték meg az UK csomagolási díj 2023 rendezvényt, különböző kategóriákkal. A legnagyobb verseny a merev műanyag kategóriában alakult ki, itt sikerült eredményt elérnünk, a többlépcsős megmérettetés során. Felemelő érzés volt egy ilyen rangos eseményen kategória győztesnek lenni. November 14-én pedig újabb sikerre számítunk, az Európai Csomagolási Fenntarthatósági versenyen is, amit Amszterdamban szerveznek meg.

– Még vannak ötletei, amiket szívesen megvalósítana?

– A cégnél nagyon fontos az innováció. Több projekten is dolgozom, amelyek célja, hogy csökkentsük a cég által használt csomagolások ökológiai lábnyomát. Szeretnék professzionálisan is fejlődni, erre sok lehetőséget kapok Hollandiában.

– Közben ott már gyökeret is eresztett…

– Feleségem kolumbiai, a kislányom hat éves, ő a holland, angol, spanyol mellett magyarul is jól beszél. Hollandiára a kultúrák keveredése jellemző és ez a munkahelyemen is érzékelhető: több mint harminc nemzet dolgozik együtt és ez nagyon inspiráló. Ugyanakkor a családommal nagyon szeretünk utazni is a nagyvilágban.