Győr

IRODALOM

Vers és zene Lackfi Jánossal és Váray Lászlóval

11. 25., szombat, 16.00

Lima Pub és Hostel (Arany János u. 13./Kisfaludy u. 8.)

Családi verses-zenés matiné tele versekkel és zenével.

Az eseményen való részvétel ingyenes.

Könnyűzenei szövegjáték

11. 25., szombat, 20.00

Lima Pub és Hostel (Arany János u. 13./Kisfaludy u. 8.)

Versek, zenék és szókimondó szövegek Lackfi János kortárs író, költő, műfordító és Váray László győri születésű dalszerző, énekes társaságában. A két előadó közötti kapocs egy Petőfi Sándor ihlette szövegjáték lesz.

Jegyár, ülő: 3000 Ft, álló: 2000 Ft, helyszíni: 2000 Ft. A helyszíni jegy a szabad helyek függvényében álló vagy kivetítőn keresztüli változatban lesz elérhető.

Kortárs Irodalmi Estek

11. 24., péntek, 18.00

Kisfaludy Károly Könyvtár 2. emeleti rendezvényterme (Baross Gábor út 4.)

A Kortárs Irodalmi Estek keretében Varró Dániellel és Molnár Györggyel találkozhatnak.

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni csak teljes névvel a [email protected] e-mail-címen lehet.

CSALÁDI

Élő tudományos játszóház

11. 25., szombat, 14.00 Esterházy-palota

Konok Tamás & Vásárhelyi Tamás Tér-Mozgás-Játék című interaktív időszaki kiállítása.

Emlékezetes élményt szeretne? Szeret játszani? Érdekli a tudomány? Nem tudja, hova vigye unokáját a hétvégén? Vagy csak szeretne kicsit kikapcsolódni? Jöjjön a múzeumba! Hozza magával gyermekeit, unokáit is, vagy éppen kedvesét! Játsszunk együtt! Vásárhelyi Tamás várja az érdeklődőket egy izgalmas, tudományos játszóházzal, ahol a Tér-Mozgás-Játék című tárlat interaktív elemeit is megmozgathatják, valamint az alkotóval is érdekes kísérleteket próbálhatnak ki.

A program múzeumi belépő megváltásával látogatható.

EGYÉB

11. 25., szombat

9.30 Aranykapu Zenekar Töreky Zsuzsival – 10 éves születésnapi koncert. 10.00 Peddignád kosárfonó workshop felnőtteknek Bohunka Zsuzsa vezetésével. 10.30 Ringató foglalkozás Péntek Ágival. 11.00 Aranykapu Zenekar Töreky Zsuzsival – 10 éves születésnapi koncert.

Pannonhalma

FILM

A tölgy – Az erdő szíve

11. 25., szombat, 17.00

Porta Látogatóközpont

A tölgy –Az erdő szíve. Francia természetfilm. Rendező: Laurent Charbonnier, Michel Seydoux

A rendezők hatalmas mozivásznakra álmodott természetfilmjében betekintést nyerünk egy tölgyfa mindennapjaiba, hihetetlen felvételeken testközelből ismerjük meg azt a színes élővilágot, amit a turistaútról nem látunk. A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatkozott A tölgy – Az erdő szíve több évszakon át követi a magányos óriás életét, és emlékeztet minket a természet csodáira.

Jegyár: Pannonhalma-városkártyával: 1400 Ft, normál: 1700 Ft.

Mosonmagyaróvár

SZÍNHÁZ

XXXIII. Moson vármegye színjátszó találkozó

11. 25−26., szombat-vasárnap

Flesch-központ

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ismét megrendezi az amatőr színjátszó csoportok találkozóját Mosonmagyaróváron, melynek céljai: bemutatkozási lehetőséget biztosítani az amatőr csoportok részére, a határon túli kapcsolatok ápolása, szakmai továbbképzés és egyben tapasztalatcsere a részt vevő csoportoknak.

A rendezvény látogatása ingyenes!

11. 25., szombat, 18.00

Gene Stone−Ray Cooney: Miért nem marad reggelire?

Vígjáték két felvonásban a jánossomorjai Moson-Szél Egyesület előadásában.

Szereposztás: Louise: Farkas Alexandra, Davey: Preiner Attila, George: Nikházi Árpád.

Rendezte: Preiner Attika. Díszlet: Szoka András. Fordította: Ungvári Tamás.

Jegyek válthatók a Flesch-központ jegypénztárában.

ELŐADÁS

Hercegek, grófok, bárók: Titokzatos arisztokraták városunkban

11. 24., péntek, 17.00

Huszár Gál Városi Könyvtár

A fenti címmel Kimlei Péter helyismereti könyvtáros tart előadást könyvtárunkban. Megismerünk egy herceget, akit a csatatéren elkerült, itt azonban utolért a halál. Megidézzük egy, már nem létező ház grófi lakóit, nyomozunk egy álruhás herceg után, sőt, még a mosoniak bárója is szóba fog kerülni. A rendezvény látogatóira történelmi-művelődéstörténeti érdekességekkel fűszerezett családtörténetek várnak.

Az előadásra a belépés díjtalan.

GYEREK

Bütykölő szakkör

11. 24., péntek, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Adventi koszorúk, adventi lakásdíszek készítése (anyagköltség 2000 Ft).

Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/916-7664-es telefonszámon.

Fertőd

KONCERT

Tibeti torokének meditatív koncert

11. 25., szombat, 18.30

Kulturális és Szolgáltató Központ (Bartók Béla u. 5.)

Tibeti torokének, gong, hangtál és mantrameditációs ülőkoncert: Karma Pema Dorje (Ölvedi Gábor) szólókoncertje. Jegyek elővételben 3500 Ft-ért a www.tixa.hu oldalon kaphatók.

Sopron

ZENE

Mesterségünk címere – Jubileumi táncműsor

11. 25., szombat, 18.00

GYIK Rendezvényház (Ady Endre út 10.)

A Testvériség Táncegyüttes 60 éves jubileumi táncműsora és bálja. A „Mesterségünk címere” elnevezésű, ünnepi gálaműsorukban a sokszínű német nemzetiségi mesterségtáncokból válogatnak ízelítőt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot jubileumi gálaműsorukra és az azt követő Testvériség Bálba, melyhez a talpalávalót a Borvirág Fúvós Parti, a Faterok Zenekar és a Lustige Familie zenekar szolgáltatja! Támogatói jegyek elővételben 4000 Ft áron kaphatók, mely tartalmazza a műsorra és a batyus bálba is a belépőt.

Szekeres Tamás – Benned szól a dal

11. 25., szombat, 18.00

Evangélikus templom (Templom u. 10.)

25 éve az Omegában. Közreműködik a Sonitus Scarbantiae Nőikar.

A belépés díjtalan!

Hangolódás adventre

11. 26., vasárnap, 16.00

Lenck-villa (Deák tér 1.)

A Lenck-villa Kamaraegyüttes koncertje. Vendég ifj. Nemes András, a Soproni Múzeum munkatársa, aki karácsonyhoz kapcsolódó népszokásokat elevenít fel Corelli, Händel és Bach művei közül.

Ülőhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az eseményre a belépés ingyenes.

Harka

Hagyományos mézesnap Harkán

11. 26. 10:00 - 13:00

Harka, Tanácskozó terem