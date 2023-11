Gégény István katolikus teológus, a Szemlélek lapigazgatója is részt vett a szinódus munkáját kísérő sajtóbeszélgetéseken. Arról, hogy miért nyúlik el még egy évig az eredetileg az idei év végén lezárni tervezett folyamat, azt mondja, lehet ezt csalódásként, de igazából fontos ráeszmélésként, és a módszertan átgondolásaként is értékelni.

– Arra döbbentek rá a szinódusi tagok, hogy még messze nem tartanak ott, hogy részletkérdésekről döntéselőkészítés történjen.

A katolikus egyház napi realitása és híveinek helyzete oly mértékben különböző Európában, Ázsiában, vagy épp Óceániában, ami miatt új alapra kell helyezni a párbeszédet. – Sok ázsiai országban alig van diskurzus a nőkkel, ezért kihívás rávenni őket, hogy megosszák mit gondolnak. Óceániában összehozni egy személyes találkozót földrajzi okok miatt nehéz, mert van ezernyi sziget. Az ottani katolikusok mondták, hogy nekünk nem walking together, együtt haladás a szinódus, hanem boating together, azaz együtt hajózás. Más volt az, amikor európai püspökök gondolkodtak arról, hogy szerzetes nővérek hogyan ápolják a betegeket Indiában, és más most, hogy eljöttek szerzetesnők és elmondták, hogy is néz ki ez igazán.

Ezek után a felismerések után a teológus úgy gondolja, lehet, hogy még akár a következő ülésszak is kevés lesz, de egyelőre 2024 végéig tolták ki a szinodális folyamatnak ezt a szakaszát a kezdeményezők.

Ima

Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe.Adj erőt, hogy mindig és mindenütt Arcod látására törekedjem.Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek Hozzád.Te ismered erőmet, és gyengeségeimet, őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat!

(Szent Ágoston)

A szinódus első ülésszakán, így a jelentésben is erős a hangsúly a nők egyházbéli helyzetén, illetve a visszaélések témáján – azok nevesítésével és kezelésével kapcsolatos rendszer kiépítését célzó törekvéseken, hogy sem szexuális, sem lelkiismerettel, hatalommal, vagy pénzzel való visszaélés ne maradhasson rejtve. Ugyanakkor a szintézis riport nem határoz konkrét teendőkről, hanem visszadobja a labdát a helyi közösségeknek, hogy később majd javaslatokat tehessen le a szinódus a pápa asztalára.

Gégény István azt mondja, a sajtó érdeklődését természetesen nagy lázban tartotta, hogy nyit-e az egyház a LMBT közösségek felé. –A hét kontinentális jelentés mindegyikében szerepelt ez a téma és az LMBT kifejezés is, felhívva a figyelmet arra, hogy szükség van az ő lelkipásztori igényeikre is figyelmet fordítani. A kifejezés azonban a jelentésben nem szerepel. A megfogalmazás más: foglalkoznunk kell az egyház peremén lévőkkel, így a szegényekkel és sok más csoport között sorolja fel a szöveg a nemi identitásukban másként gondolkodókat is. Ezt némelyek negatívan fogadták, ám a szinódus tagjai nem kirekesztéséből mellőzték a kifejezést, hanem egy katolikusabb, egyedibb terminológiát keresnek.

Azt tudatosítja a dokumentum, hogy sokan a szexualitás szempontjából kirekesztést élnek meg. Velük egyelőre nem is igen tud még mit kezdeni az egyház, de oda kell fordulni, meg kell hallgatni a hangjukat és meg kell keresni, hogy a katolikus egyház tanításait nem felrúgva, és hűen az evangéliumhoz hogy lehet ezeket az embereket integrálni a helyi közösségekbe.