A minden évben nagy sikerrel záruló, népszerű jótékonysági akció keretében, amely a közösségi oldalon zajlik, december 1-jéig licitálhatnak a felajánlók képeire, szolgáltatásokra és sportrelikviákra.

A bevételt idén a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítványa, a Leukémiás Gyer­­­­mekekért Alapítvány és egy rászoruló család kapja. A licitek hatezer fo­­rintról indulnak.

– Országszerte rengeteg kiváló fotós fogott össze, hogy szebbé tegyük a karácsonyt és örömet szerezzünk. Idén rekordszámú felajánlás érkezett, így közel négyszáz fotóra lehet licitálni, illetve sportrelikviákra. Azonban a korábbi évekhez képest rosszul állunk, sokkal kevesebb licit érkezik. Ezért törekszünk arra, hogy minél többekhez eljusson a kezdeményezésünk híre – mondta el Kránitz Roland.

Habkarton nyomtatva

– Évekkel ezelőtt a jótékonysági akciót azért indítottam, hogy egy rászoruló családot támogatni tudjak. Ők minden évben, karácsony alkalmával adományt kapnak. A gyermekmentő alapítványt már tavaly is támogattuk, idén pedig a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal egészült ki a lista. Azt gondolom, hogy mindennemű támogatást megérdemelnek a gyermekek, ezért esett rájuk a választás – részletezte a természetfotós és hozzátette: a győztes licitáló habkartonra nyomtatva kapja meg a képet 30×40 centiméteres méretben. A gyűjtés fővédnöke Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere, védnöke pedig dr. Szikszai Zoltán főorvos.

Idén is sok győri csatlakozott Kránitz Roland jótékonysági fotós akciójához. Többek között Roll Péter és Vehofsics Erzsébet Zsóka fotóművészek. Tálos Péter fotóművész és lánya Tálos Kincső fotográfus, valamint Kapcsándi Zsuzsanna és Hegedüs Erika fotósok.

A licitoldalon nem csak képek vannak, hanem sport relikviák is vannak, köztük egy kézilabda, amit a győri kézis lányok, az Audi ETO csapata írt alá.

A szellőrózsa a kedvence

Kapcsándi Zsuzsa, győri fotós több fényképét ajánlotta fel jótékony célra.

- Harmadik alkalommal veszek részt a Fotósok Jó Célért összefogásban. Idén több mint 10 természet és makro fotót választottam ki - kezdte lapunknak Kapcsándi Zsuzsa, aki a projekt győri koordinátora is. A fotózás iránti szenvedélye a természetben kezdődött, 2020-ban vette meg az első fényképezőgépét. Mindig is szeretett kattintgatni és megörökíteni a pillanatokat. Azóta a Győri Fotóklub tagja és profi csapatban dolgozik.

Kapcsándi Zsuzsanna győri fotós harmadik alkalommal vesz részt a jótékonysági akcióban.

Fotó: Csapó Balázs

Az idei licitre többnyire virágfotókat válogatott össze, melyek közül a szellőrózsa a kedvence. Rendszeresen pályáztatja alkotásait, melyekre egyre több a pozitív visszajelzés és elismerés érkezik.

- Azért is tartom fontosnak az ilyen és ehhez hasonló összefogásokat, rászorulók, segítő alapítványok támogatását, mert egyre nehezebb időszakot élünk. Tavaly állatmenhelyeket is támogattunk, idén viszont a gyerekekre helyeztük a hangsúlyt - emelte ki Kapcsándi Zsuzsanna győri fotós.

Csupa elismert alkotás

Hegedüs Erika közel 20 fotóját ajánlotta fel a Fotósok Egy Jó Célért összefogásban. Főként természet és épületfotók kerültek a válogatásba, vannak köztük téli és őszi hangulatot idéző pillanatok, illetve Győrt megörökítő alkotások.

Hegedűs Erika győri fotós először csatlakozott a fényképészek ünnepi összefogásához.

Fotó: Csapó Balázs

- Ez az első alkalom, hogy részt veszek a jótékonysági liciten. Nagy megtiszteltetés, hogy kezdő fotósként ilyen nagy nevek mellett lehetnek ott az alkotásaim. Örülök, hogy sorra érkeznek a tétek és egyre több fotó talál gazdára. Azért is van ennyi kép, hogy mindenki kedvére tudjon válogatni és licitálni. Én az alapján szemezgettem a fényképeim közül, hogy melyiket tudnám szívesen elképzelni akár a nappalim falát. Ez jó döntésnek is bizonyult - fejtette ki Hegedüs Erika, aki 3-4 éve kezdett el fotózni, de már több alkotása kapott díjat a Győri Fotóklub házi versenyén és országos megmérettetésen. Ezt is figyelembe vette a fotók válogatásának, hogy csak olyat ajánljon fel, amit már elismertek.

Erika azt mondja, ha jövőre is megszervezik a jótékonysági licitet, biztosan ismét csatlakozik, mert remek kezdeményezésnek tartja, hogy a szakmabeliek így segíthetnek a rászorulóknak.