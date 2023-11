Támogató együttműködés áll annak a zenés délutánnak a hátterében, amit a Hova Tovább Közhasznú Alapítvány és a Soproni Szociális intézmény „Virágfüzér" Sérültek Napközi Otthona szervez a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából a Líceum dísztermében. A jótékonysági délután nyitott, mindenkit örömmel látnak a szervezők, akik a fellépőkkel együtt szeretnék a szereplés, a megmutatkozás lehetőségét adni a hátránnyal élő fiataloknak. A december 3-án, vasárnap 16 órakor kezdődő rendezvényen a támogatói jegyek vásárlói, illetve az adományozók az alapítványi tagokat fejlesztő foglalkozásokhoz és programokhoz segítik hozzá.

- A zenés délutánon a sérült fiataljaink ritmussal kísérik az ismert dallamokat, amit Bodoki Péternek, a Hoffer Dobiskola tanárának segítségével tanultak meg. Fellép a Drazsé Zenekar is és a Macskakő Gyermekmúzeum csengettyűsei is vendégeink lesznek - mondta Kissné Mayer Mária, a Soproni Szociális intézmény „Virágfüzér" Sérültek Napközi Otthonának vezetője és a Hova Tovább Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagja.

Fotó: Griechisch Tamás

A fellépést már nagyon várják az alapítvány és a napközi tagjai. Készülnek a bemutatóra szüleik is, hiszen legtöbbjük esetében az ő segítségük is kell a műsorhoz. A Hova Tovább Közhasznú Alapítvány megálmodója, alapítója Horváth Gyöngyi, aki érintett szülőként kiemelte: a sérült fiatalok is gyakorolnak, izgulnak, mint bárki más a fellépések előtt. Fontos, hogy ők is megmutathassák magukat és a közösségüket is, ugyanakkor segítő támogatáshoz jussanak az alapítványon keresztül a szakemberek, a családok is, akik az év minden napján dolgoznak annak érdekében, hogy a sérültek is örömteli életet élhessenek.