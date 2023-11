Szukonyi Gyula Bakonyszentlászlón élt a feleségével és a kislányával, de a családi házukat a tartozások felhalmozódása miatt pár éve el kellett adniuk. Házassága nem működött, elváltak. Lakhatását nem tudta megoldani, így két évre az utcára került, sátorban lakott.

Az egészségi állapota nagyon leromlott, súlyos tüdőbetegséget állapítottak meg nála, amely légzési elégtelenséggel jár. A kórházat követően a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat győri átmeneti szállójára került márciusban, azóta is ott él. Állapota nem javult, többször befulladt és ismét kórházba került.

Oxigénpalack nélkül nem tud létezni, ám azzal az ágyához van kötve, hiszen nagyobb távolságra nem tud elmenni, mert fullad. Fizikai állapota leromlott, gyenge, munkát vállalni nem tud.

Jövedelme mindössze 27.700 forint, amelyből a szálló költségeit is fizetnie kell. A gyógyszereit, az oxigénpalackok cseréjét nagyrészt a közgyógyellátása fedezi. Káros szenvedélye nincs, de esélye sincs arra, hogy egy olyan készüléket tudjon vásárolni, amivel kicsit hosszabb ideig szabadon tud mozogni, pedig erre nagy szüksége lenne a lányával való kapcsolattartáshoz is.

– Kislányom gyakran meglátogat a szállón, de az udvarra sem tudok kimenni vele, mert azonnal fulladok. A szobában vagy a közösségi térben tudunk csak beszélgetni. Nem tudok hivatalos ügyeket intézni, mert nem tudom elhagyni a szállót. Óriási segítséget jelentene, ha hozzá tudnék jutni egy hordozható oxigénkoncentrátorhoz. A készülékkel legalább három órán keresztül függetlenedni tudnék az ágy melletti oxigénpalacktól – indokolta kérését Gyula, akinek az étkezőbe való eljutás is erőfeszítésébe kerül oxigén nélkül.

Lapunk alapítványa, a Jóakarat hídja az olvasók segítségével a készülék megvásárlásához nyújthatott 250 ezer forint támogatást. Szukonyi Gyula hálás szívvel köszönte meg, a berendezést megrendelték.