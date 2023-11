Hulmán Péter pályaválasztása szinte már gyerekkorában eldőlt azzal, ahogyan a sofőröket figyelte, érdeklődött a járművek iránt.

– Miután leszereltem a sorkatonaságból, nagyapám munkahelyén kezdtem dolgozni a postán. Csomagokat szállítottam kisebb furgonokkal, néha-néha nagyobb autóra is osztottak. Másfél év múlva egy kollégánk elment tőlünk a Kisalföld Volánhoz helyi járatos sofőrnek, és tőle tudtuk, hogy a Volán tanfolyamot indít.

– Azt is megtudtuk, hogy nemcsak tanfolyamot indít a Volán, de alkalmaznak is minket a cégnél. Mivel sokkal jobban lehetett ott keresni, páran úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk – mondta Hulmán Péter.

A legfiatalabb

– 2005 volt ekkor, még 22 éves sem voltam. Mivel buszt 21 éves kortól lehet vezetni, én lettem a legfiatalabb sofőr a szűkebb környezetemben. Helyi járatra kerültem, és mint kezdő sofőr, természetesen nem volt állandó járművem, és a munkarendem finoman szólva is változatos volt. Éreztem, hogy a buszozás az én világom, de szerettem volna hosszabb távokat is vezetni, nem minden sarkon megállni, ezért 2008-ban átmentem a helyközi üzletághoz. Azóta vagyok itt ezen a munkahelyen, igaz, a cég neve azóta kétszer is megváltozott, először ÉNYKK, majd a mostani Volánbusz néven közlekedünk.

Hulmán Péter 2005 óta vezet buszt és 2019 óta forgat kisvideókat. Ez a kép pályája kezdetén jelent meg róla lapunkban. Fotó: Kisalföld-archív

Az első videók

Péter a lánya révén ismerkedett meg a TikTok videómegosztó felületével.

– Igazából nálam csak poénnak indult ez az egész, az első videókat nem nézte senki, de nem is ez volt a lényeg. Aztán volt egy videóm, egy duett, amit kiugróan sokan megnéztek és lájkoltak, és akkor született meg a gondolat, hogy lehet, meg kellene próbálni valami mások számára is értéket képviselő vagy humoros tartalmat gyártani. Természetesen a munkámból adódóan a buszozás lett a fő téma, a videók kilencven százalékát ezek teszik ki.

Sikeres csomagolás

Péter megmutatja a járatok útvonalát, ahogy felveszi az utasokat, vagy ahogy épp karbantartja, tisztítja a buszt. Mesél arról, melyek a munkája szépségei, és melyek a nehézségek. Humora, személyisége a témához a csomagolás, és úgy tűnik, sikeres: tizennyolcezren követik a csatornáját.

Ha arról kérdezzük, mi a munkája legnehezebb része, azt mondja, a problémás emberek kezelése. – Részegekkel, balhézókkal, bliccelőkkel, utazásra nem alkalmas állapotban lévőkkel való vitatkozás, utazásból való kizárás… És hogy mit szeretek a legjobban? Mondhatni minden mást. Viccet félretéve, a kihívást, hogy napi több száz embert vigyek el épségben az úti céljához. Nagy részük kedves ismerősként kezel minket, hiszen nap mint nap találkozunk, szinte ismerjük egymást.