Lackfi János és Váray László közös irodalmi-zenei estet ad Győrben szombaton, a Lima Pubban. A dupla előadás első része 16.00-kor kezdődik, ahova gyermek- családi közönséget várnak, ebben elsősorban Lackfi János gyermekverseire és a Belvárosi Betyárok dalszövegeire épül a program. Este 20.00-kor kezdődik a felnőtt előadás, itt felnőtt versek és Váray László könnyűzenei dalszövegei adják a műsor alapját. A végleges előadásformát, sorrendet és szövegeket, a korábbi közös eseményekhez hasonlóan a pillanat szülte rögtönzések határozzák meg.

Fotó: Fotó: Váray László

-A két előadás négy, különböző műsor alapjain nyugvó asszociációs játék, rengeteg improvizációval verses formában, részemről zenében is. A korábbi közös előadásainkon is elvált egymástól a gyerekeknek- és felnőtteknek szóló rész, de Győrben eddig csak a gyerekműsor volt terítéken. - mondta el Váray László győri zenész, akinek nagy öröm, hogy a Lima Pup most mindkét előadást meghívta. - Az irodalmi verses-zenés rögtönzés nagyon szórakoztató és vidám műfaj, aki ott lesz, velünk együtt nagyon jól fogja érezni magát, szeretettel várunk mindenkit -tette hozzá Váray László.