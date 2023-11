November 17-én és további hét péntek estén, 18 és 21 óra között ingyen lehet megnézni a bécsi Belvedere legújabb állandó kiállítását, a Schau!-t A múzeumlátogatásra a meghirdetett időpont előtt egy héttel lehet jegyet foglalni a múzeum honlapján. Minden Free Friday Nightnak megvan a maga színe: az első a remény, a természet és a megújulás színe, a zöld, ami egyúttal a 300. jubileumát ünneplő kiállítóház egyik színe is. Akinek van kedve, az felfoghatja nem kötelező dress code-nak és érkezhet zöldben a programra. A következő, december 15-i péntek este az arany jegyében telik majd. Ezek a színek határozzák meg a tárlatvezetéseket is, amelyek 800 év művészettörténetéről adnak lenyűgöző áttekintést. A műteremben a látogatók még saját műalkotásokat is készíthetnek, amit aztán hazavihetnek.

Egy nappal később, 2023. november 18-án nyílt nappal csábít a Belvedere 21. Délelőtt 11 és este 18 óra között változatos program várja a látogatókat: beszélgetések, a Wotruba Depot felfedezése, a Blickle Mozi története, filmvetítések és improvizált tárlatvezetések. Az érdeklődők megismerhetik az épület architektúráját és változatos történetét, a Nyitott Műteremben pedig szabad utat engedhetnek a kreativitásuknak.

Free Friday Night – Belvedere Museum Wien >>

Open House – Belvedere 21 >>