A nyugdíjas villamossági műszerészt még a szülei támogatták gyerekként, hogy zenét tanuljon. Első hangszere az egykori petőházi cukorgyár padlásáról került hozzá, amire nagyon vigyázott, megbecsülte.

1954-ben helyezték a Kapuvári Gimnázium élére Mihálka Jenőt, aki korábban a székesfehérvári hadsereg zenekarában játszott, és hiányolta a zenei oktatást Kapuváron. A zenekar megalapításának gondolatát az igazgató vetette fel először, és az iskola tanulóiból a verbuválta a tagokat.

1960. április 28-án Mihálka Jenő egy budapesti hangszerbolttól kért és kapott ajánlatot a fúvóshangszerek vásárlására. A hangszerek másik része Csornáról került Kapuvárra, ahol a határőrségi laktanya raktárában egy komplett hangszerállomány pihent, melyet a második világháború idején átvonuló német katonazenekar hagyott ott. 1961 egyik őszi vasárnapján kiállításszerűen helyezték el a Rába-palota nagytermében a hangszereket, amelyek közül válogathattak a diákok, akiket aztán saját maga tanította több hangszeren is játszani a pedagógus.

Az először tizenhat tagú fúvós zenekar tagjai között volt az akkor 13 éves Ánkhelyi Antal is.

- Akkor én már tudtam kürtöt fújni, kiszúrt engem, megállított az iskolában és beállított a zenekarba, tanított a fogásokra. 1961. november 7-én kaptam meg a hangszeremet és azóta játszok. 1961 őszére lett egy csapat, amelynek én voltam a legfiatalabb, nyolcadik osztályos tagja. A lelkesedés vitt bennünket, és év végére megtanultunk pár indulót. Szépen fejlődött a dolog, de nagy volt a fluktuáció, nagyon sokan érettségi után elkerültek a városból - emlékezett vissza a zenekar legrégebbi tagja, aki a 61 év alatt több, mint 200 zenésztársat számolt maga mellett.

Az 1963-as év jelentős fordulatot eredményezett a kapuvári zenei élet kibontakozásában, ugyanis megkezdődött a zeneiskolai oktatás.

- 1968-ban vonultam be katonának. Ott is ezredkürtös voltam, majd a leszerelés után visszajöttem, akkor már átalakult a zenekar. A Petőfi Rádióban készítettek velünk egy pár perces hangfelvételt, ami nagy szónak számított akkoriban is. Majd 1970-ben egy osztrák kapcsolat révén kottákat küldtek nekünk, és meghívást kapott a zenekar egy közös szereplésre, ami hatalmas élmény volt a vezetőknek és a tagoknak egyaránt. Technikailag és szellemileg is nagy fejlődést jelentett, a mai napig tartjuk a kapcsolatot az ottaniakkal. Heti 4-5 próbát tartottunk, hogy minőséget tudjunk a fellépéseinken adni legyen az városi rendezvény vagy határon túli szereplés. 1970-es osztrák fellépést számtalan külföldi út követte, Ausztria mellett vendégszerepeltünk többek közt Szlovákiában és Németországban is. Ezzel együtt a zenekar létszáma is megemelkedett. Akkor még nem lehetett csak úgy kimenni külföldre, így sokakat ez is csábított, nem pusztán a zene szeretete – mesélte emlékeit Ánkhelyi Antal, majd folytatta - A német nyelvtanulásért kimentem 3 évre az NDK-ba dolgozni. Amikor 26 évesen hazajöttem, első dolgom volt visszaállni a zenekarba, és gardíroztam a gyerekeket. A művelődési ház akkori igazgatója, Tóth József is mindent megtett, támogatókat szerzett, hogy a zenekar működni tudjon. Ha valakinek születésnapja volt, a próbák előtt azt mindig felköszöntöttük. Jenő Bácsitól kaptunk kis ajándékot. Amikor már nyugdíjas volt, még akkor is megemlékezett rólunk.

A rendszerváltás után megcsappant a zenekar létszáma. Ennek ellenére 2006. április 21-én immáron Kapuvár Város Fúvószenekara néven Szűcs Róbert vezénylésével arany minősítést kaptak a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetségtől, koncertfúvós kategóriában.

Amikor a zenekar létszáma mindössze nyolcra csökkent, úgy döntöttek, hogy a városi rendezvényeken, fellépéseken már nem szerepelnek. Annyian már nem tudták a számokat színvonalasan eljátszani, de a zene szeretete összetartotta a csapatot, olykor találkoztak, összeültek zenélni.

- Alapvetően én csak egy amatőr vagyok, nem zenész, de a lelkemet simogatja, ha meghallom a dallamokat. Amikor a zene egybeér, engem elönt a melegség. Nem pusztán arra vagyok büszke, hogy tudok zenélni, hanem hogy a zene, a társaim által és az utazásaink során kultúrát is szedtem magamra. Feleségemmel 48 éve vagyunk házasok, elrakott minden újságcikket, fényképeket, meghívót. A felelősségtudat is nagyon fontos. Amikor építkeztünk nagyon kevés időm volt, de ha Jenő Bácsi szólt, hogy a próbán is szükség van a szólamomra, már mentem is – mondta el Ánkhelyi Antal, aki 25 év zenélés után 1987.augusztus 20-án „Szocialista Kultúráért” kitüntető jelvényt vehetett át Köpeczi Béla művelődési minisztertől.

A 2019 óta Kőszegi-Németh József karnagy által vezetett fúvószenekar, amiben az alapító tagok között lévő trombitás a mai napig játszik a környékbeli falunapok és tűzoltónapok állandó résztvevője, emellett Kapuvár város jelentős társadalmi eseményei, koszorúzások és ünnepségek elképzelhetetlenek a zenekar nélkül.