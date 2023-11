A vakvacsora november 10-én pénteken lesz a Széchenyi Étteremben (Egyetem tér 1). Szabó-Cseszneki Nikolett, a Patrónus Lions Klub Győr soros elnöke azt mondja, ez a már hagyományos rendezvény a szervezet szemléletformálási eszközeik közé tartozik. – Olyan helyzetet teremtünk, ami mindennapi, de nem is gondoljuk milyen apróbb-nagyobb nehézségeket rejt, akkor ha nem látunk rendesen, vagy egyáltalán. Nem azt mutatjuk meg, hogy mennyire nehéz ez, hanem, hogy hogyan élnek látássérült társaink.

Azt mondja, a látás hiányában bekapcsol a többi érzékszerv. – Azért érdemes eljönni, mert kicsit vicces formában ki lehet próbálni milyen úgy enni hogy nem látsz. Senkit nem kötelezünk fenntartani a szemkötőt, de a végén kiderül, hogy addigra már észre sem vesszük, annyira gyorsan eltelik a másfél óra zenével, beszélgetéssel, ízleléssel. Érdemes kipróbálni, mert a látás kihagyásával egészen máshogy hall és ízlel az ember.

Az idei menüről csak annyit árul el, hogy a Márton naphoz kötődnak majd a fogások. Ugyanakkor ételérzékenyek, diétát folytatók is bátran jelentkezhetnek, az ő ételükről is tudnak gondoskodni, ha jelzik az igényeiket. A vacsora mellé a borokat idén Tóth borbirtok ajánlotta fel, A Richter János Zeneművészeti iskola fiataljai pedig minikoncertet adnak a fogások között.

Szabó-Cseszneki Nikolett azt mondja, a jótékonyság gondolatkörét idén a rászorulók miatt tágabbra kellett nyitni. – Ebben a Lions évben azt tűztük ki célul hogy gyűjtsünk, mert egyre több pályázatot kapunk, és egyre szélesebb körből. Már nem csak szemüvegre, szemműtétre kérnek, vakok és gynegénlátók illetve a családjaik, de egyre több szociális rászorultsággal is fordulnak hozzánk. Azért gyűjtünk, hogy ott tudjunk lenni segítséggel minél több helyen. Van ahol ételre, fűtésre, vagy akár lelki segítségnyújtásra van szükség. Ennél általában konkrétabb céljaink szoktak lenni, hol a Radó iskolát, hol a Waldorfot támogattuk, vagy a vakvezető kutyusok tápját szereztük be, de most az a legnagyobb segítség ha ott tudunk lenni azok számára, akik hozzánk fordulnak a legkülönbözőbb helyzetekből. – mondja az elnök.

Jelentkezni a [email protected] emailcímen lehet. Tehát: szemet becsuk, ízlelésre és érzékenyítésre fel!