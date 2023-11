Az általános iskolásoknak szóló Fiatal Tehetség Program és a felsőoktatásban tanulókat célzó Egyetemi Program mellett elindult a Középiskolás Program, melynek különböző képzési elemei kiegészítik a középiskolai tananyagot, elősegítik a pályaválasztást és felkészítenek a sikeres egyetemi felvételire. Szabó-Petrovicz Virágot, a győri MCC Középiskolás Programjának régiókoordinátorát kérdeztük, kik vehetnek részt a programban, amelyre december 31-ig lehet jelentkezni.

– Kilencedik évfolyamtól várjuk azon motivált, fejlődni vágyó diákokat, akik mélyebb érdeklődést mutatnak elsősorban a társadalomtudományok, a készségfejlesztő lehetőségek iránt. December 31-ig folyamatosan lehet csatlakozni a Középiskolás Programhoz (KP), ahol hetente szervezünk klubdélutánokat, valamint havi rendszerességgel intenzív szombati képzési napokat. Az érettségire való felkészüléshez szervezünk többek között érveléstechnikai és vitaklubokat, valamint különböző nyelvi kurzusok is elérhetőek a diákok számára. Győrben jelenleg angol és német nyelvi felkészítők indulnak, ahol a kommunikációra, a nyelvhasználatra fektetjük a hangsúlyt, de igény szerint lehetőség van olasz, francia, spanyol nyelv tanulására is. Az e-learning-kurzusok betekintést nyújtanak különböző területeken a majdani egyetemi tanulmányokba. Irodalom, jog, íráskészség, közgazdaságtan, modern kori történelem, nemzetközi kapcsolatok, társadalomtudományok, pszichológia témakörökből választhatnak a diákok, akik így már 9. évfolyamtól kezdve felmérhetik, mi az, ami érdekli őket, merre szeretnék folytatni tanulmányaikat. Jelenleg Magyarországon több mint 4500 diák vesz részt a Középiskolás Programban, ebből Győr körzetében közel 200, a régióban pedig nagyjából 500. Az Egyetemi Programba hagyományosan júniusig tudnak jelentkezni a 12. osztályos diákok, viszont a KP-s fiataloknak már januárra szervezünk egy exkluzív előfelvételit, ahol hónapokkal előre be tudják biztosítani a helyüket a következő tanévben induló Juniorképzésben – adott tájékoztatást Szabó-Petrovicz Virág. Arra is felhívta a figyelmet, miszerint azon diákok részére, akik elvégzik az MCC Középiskolás Programját, a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpont adható. Az MCC kimagasló stratégiai partnerséget ápol a győri Széchenyi István Egyetemmel, ahol már a 2024-es évtől él a pluszpontok érvényesítésének lehetősége, melynek mértékét az egyetem a felvételi eljárás során hozza nyilvánosságra. Nem kell aggódni, még az utolsó éves diákok sem késtek le erről a lehetőségről, ők is bátran jelentkezhetnek a programba december 31-ig.