- Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg 2020-ban az első disznóvágást, mivel van egy nagyon szépen felújított tájházunk és szerettük volna többek között olyan tartalommal megtölteni, ami vonzó mindenki számára - kezdte Hajtó Péter, Iván polgármestere. - Rendezvénysorozatunk évről-évre több látogatót vonz, egyre messzebb megy a híre, hiszen a hagyományok ápolásával, a finom falatokkal és a különböző disznótoroshoz kötődő versenyekkel idézzük meg a régi, falusi disznóvágások hangulatát. Idén is az ilyenkor elmaradhatatlan házi pálinkával kezdtük a napot, majd a disznó tisztításával, pörzsölésével és feldolgozásával folytattuk, amelybe bárki becsatlakozhatott - tette hozzá. Szerencsére nagyon jó a közösség a településen, az itt élők nem csak az előkészületekből, hanem a kolbásztöltő, tepertőkészítő és sütiversenyből is kivették a részüket, amelyeket ki-ki a saját, esetenként titkos receptje szerint készített el. Mára már visszatérő vendégeink is vannak, a megmérettetésen a helyi közösségek mellett sümegi, kecskeméti, fertőszentmiklósi, rábatamási, vitnyédi csapatok is indultak. A pálinkaversenyre mindenki saját főzésű pálinkával, a sütiversenyre pedig mákos, diós és gesztenyés finomságokkal nevezhettek.

A fertőszentmiklósi Tekergők csapata idén először vett részt az iváni kolbásztöltő versenyen. - Barátaink, rokonaink élnek a faluban az ő invitálásukra neveztünk. Egészen biztos, hogy máskor is indulunk, mivel nagyon jól éreztük magunkat, ha csak kis időre is, de visszakaptuk a békebeli disznótorok fantasztikus hangulatát - osztotta meg lapunkkal Pákozdi András és Andrásné.