– Most már nemcsak önkéntes tűzoltók használják az alkalmazást, hanem önkormányzati tűzoltóságok, valamint kutató-mentő szervezetek is. Utóbbiaknak főleg az útvonal-nyomonkövetés funkció hasznos, mert jelöléseket tudnak elhelyezni a térképen, és a kutatás végén vissza tudják nézni, milyen útvonalat jártak be – mondta el Horváth Mátyás üzletfejlesztő, aki nemrég csatlakozott a csapathoz. – A kutató-mentők kérésére felvittük a térképre a magyarországi túraútvonalakat, mert főleg erdőben keresnek embereket. Azt tervezzük, a következő frissítésben ezt kiterjesztjük a bicikliútvonalakra, európai túraútvonalakra, hogy nemzetközi legyen, hiszen elkezdték a határon túlról is keresni az alkalmazást. Hargita megyében több tűzoltó-egyesülettel felvettük a kapcsolatot, már többen tesztelik, de Szerbiában is használják. Először a magyarlakta területekre igyekszünk kiterjeszteni az alkalmazást, majd további országokat is megcélozunk vele – árulta el a fejlesztési irányt az ügyvezető, aki arról is beszélt, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kapnak az alkalmazást használóktól, akik újabb és újabb igényekkel állnak elő. Legutóbb a fertőrákosiak problémáját oldották meg, ami aztán másoknak is segítséget jelent.

– Az egyik legújabb funkció a riasztási geokerítés, amelynek segítségével az egyesületek maguk tudják kijelölni azt a területet, ahonnan értesítést szeretnének kapni. A fejlesztést a fertőrákosi tűzoltó-egyesület kezdeményezésére végeztük el. Tómalom és Sopronkőhida, a Fertőrákos melletti területek közigazgatásilag Sopronhoz tartoznak. Ahhoz, hogy ezekről a területekről, valamint a Fertő tó környékéről riasztást kapjanak, egész Sopron területét be kellene venniük vonulási területként. Így viszont az egész város területéről kapnák a riasztásokat, olyanokat is, amelyek számukra nem relevánsak. A belvárosba nem érnének hamarabb, mint a hivatásosok, ugyanakkor nagyon sok felesleges riasztás jönne – említett egy megoldandó problémát Varga Bence. – Megoldottuk, hogy ki tudják jelölni azt a területet, amiről riasztást szeretnének kapni, ami még számukra optimális vonulást jelent. Most már használja ezt a rendszert a győrújbaráti tűzoltó-egyesület is, akik a Győrhöz tartozó Ménfőcsanakkal tudták kibővíteni területüket. A győrszentiváni tűzoltó-egyesület is meg tudja szűrni a számukra fontos hívásokat: most az ipari parkból, Likócsról, Győrszent­ivánról és a környező településekről kapnak értesítést. Az egyesületek átlagosan két és félszer nagyobb területre tudnak így vonulni – szögezte le Bence.