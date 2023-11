Már a terembe az asztalhoz is szemkötővel vezettek be. Szerencsés asztalnál ültem, épp Borsodi Erzsébet és hű társa gesztenye kutyus mellett.

Erzsike azért a tough love, azaz kemény szeretettel körülvevő típus, látó segítőinket leállítja amikor megpróbálják elmagyarázni, mit merre találok az asztalon, és amellett hogy rávesz töltsek magamnak vizet a talpas pohárba, még arra is ráveszi az asztaltársaságot, hogy koccintsunk. Azt sem tudom, hogy kerek, vagy négyzet alakú az asztal aminél ülök, esetleg hosszú… fogalmam sincs, merre nyújtogassam a poharam. A manőver elvileg mégis siker: több pici óvatos csilingelő koccanást hallok és egyetlen törést sem.

Jakab András szól oda, akivel korábban digitális nagyító adomány kapcsán találkoztunk, hogy hozzá még nem ért el a poharam. Újabb perc poharas tapogatózás követ, majd siker. András halkszavú nehezen beszélgetek vele úgy hogy nem mellettem ül, hanem eggyel arrébb, mert alig veszem ki a zajból a hangját. De örömömre elmeséli, hogy van munkája. Ez volt a célja az adománynak, hogy ne csak a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaca jöhessen szóba a diplomáival és nyelvtudásával. Aztán hangját újra elnyeli a moraj, de én mosolygósan fogadom az első bortételt.

Kapunk egy kis segítséget Erzsikétől: elmagyarázza, hogy a késével szokta letapogatni a tányért, hogy nagyjából mi van rajta és mi merre. Elárulja: a legnehezebb a csontos hús, a szalmakrumpli, a gyöngyhagyma.

– Az első vakvacsora nekem is nagyon jó volt, nem csak a látóknak. Mert tudod előtte azon gondolkodtam, ha étteremben ettem, hogy biztos azt nézik, amikor épp üresen villát eszem. De amikor a többiek is ugyanolyan esélyekkel indultak mint én, kiderült, hogy más is pont így csinálja. Azóta nem aggódom rajta, felszabadultam – meséli.

Közben ízlelgetem az előételt, hogy a tonhal mellett a másik vajon milyen kence. A többiek avokádót emlegetnek, van aki humuszra tippel, én csak a domináló majonézt veszem ki, de akár melyik is lehet.