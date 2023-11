A tér körül lévő kis utcákban régi, francia rendszámú autók parkoltak. Az egyik világoskék Peugeot oldalait szponzori matricák díszítették, a tetején pedig egy állvány alapja volt, amire kamerát lehet rögzíteni. A stáb még arra is figyelt, hogy a környező boltokat is átnevezzék: így lett a papírboltból étterem, a kínai áruházból pedig egy elegáns műhely.

Nemrégiben 18–60 év közötti helyi statisztákat kerestek egy nemzetközi játékfilm jelenetéhez nagy létszámban. A film „tatai jelenete” 2004-ben játszódik a francia Tours városában. Egy Franciaországban élő, orosz származású röplabdaedző sikerre viszi csapatát, melyet a Fő téren ünnepel a tömeg.

A készülő filmnek „Ne hagyj cserben” a címe és a Service Film Positive Kft. megbízásából készül. A stúdió 2004-es alapítása óta számos tévé- és mozifilmet gyártott, a hazai reklámügynökségek mellett pedig gyakran dolgoznak külföldi megrendelők számára is.

Az információk szerint a Tatán forgatott film is egy ilyen külföldi megrendelés egyik jelenete: az amerikai író, zenész és dalszerző, Willy C. Vlautin 2018-ban megjelent, 2021-ben magyarra is lefordított, azonos című regényének adaptációja készül majd a vizek városában. Egyébként Vlautin korábbi könyvei is megelevenedtek már a filmvásznon: a Napról napra 2012-ben, míg a Charley és Pete 2017-ben készült.