- Mivel ezek a tradíciók is a mindennapjaink részét képezik, a köznevelési rendszerbe is beépítjük, melynek elsődleges célja a hagyományápolás és a közösségépítés - mondta el Maráz István, a fertőrákosi iskola igazgatója. - Idén közel ötszázan vettünk részt a lampionos felvonuláson, az iskolások mellett az óvodásokat, szülőket és nagyszülőket, valamint a winzendorfi testvériskolánkat is meghívtuk, akik örömmel mondtak igent a felkérésre. A felvonulást követően néptáncosaink, kimondottan erre az alkalomra készült koreográfiával örvendeztettek meg bennünket, a műsorban egyszerre kilencven gyerek táncolt. Az este itt nem állt meg, hiszen a családi programok mellett a Brass Brothers muzsikája is igazi ünnepi hangulatot kölcsönzött az eseménynek.