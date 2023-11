Gyermekeink egészsége címmel indítottak előadássorozatot általános iskolásoknak és szüleiknek, ahol többek között arról is beszélnek, hogy mit érdemes tízóraira vinni a gyerekeknek a jó teljesítményért.

- Az előadásainkkal azért céloztuk meg elsősorban a gyerekeket és szüleiket, mert az a tapasztalatunk, hogy leginkább ők azok, akik mozgáshiányban szenvednek, sokszor egészségtelenül táplálkoznak és nem kapják meg a helyes és szükséges információkat ezzel kapcsolatban- kezdte Németh Dániel.

- Egészségprogramunkat a mozgáson és a táplálkozáson kívül további két alappillérre helyezzük. Az egyik a lelki tényezők, a mentalitás, a másik pedig az életvitel. Az életvitelbe beletartozik az, hogy ki mennyit alszik, hogyan osztja be az idejét vagy az is, hogy valaki hogyan tervezi meg a napját. Minden esetben összességében kell nézni a dolgokat, nem elég csak az egyiket vagy a másikat figyelembe venni. Minden mindennel összefügg, ezért is fontos megismerni a miérteket és ehhez a program hatalmas segítséget nyújt.

- Az előadásokon általános tanácsokat adunk, elsősorban ezekre a miértekre szeretnénk felhívni a figyelmet, hiszen muszáj megérteni azt, hogy valami miért jó és más pedig miért nem. Az interneten sok minden megtalálható, de főleg sablonokat találunk, amiből nagyon nehéz eldönteni, hogy rám tulajdonképpen melyik érvényes, hogyan induljak el egyáltalán az életmódváltással - tette hozzá.

- Az előadásainkon kibontjuk a probléma gyökerét, a legfontosabb, hogy mindenkinek meg kell ismernie önmagát, a saját problémáit. Ha ez megvan, akkor már lehet rajta változtatni. Ezeken az alkalmakon nem csak a problémákat hozzuk felszínre, hanem a megoldásokat is megpróbáljuk a szülők és a gyerekek kezébe adni. Nem csak azt mondjuk el, hogy reggelire ne péksüteményt egyen vagy ne egy kakaóval, esetleg üres hassal induljon iskolába, hanem elmondjuk, hogy helyette készítsenek tojásrántottát sok-sok zöldséggel vagy ha mégis a péksüteményhez ragaszkodik a gyerek, akkor az teljes kiőrlésű lisztből készüljön, ami akár otthon is elkészíthető - egészítette ki Egresitsné Tóth Zita.