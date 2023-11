Az is kiderült, hogy nem csak Sokorópátkán, hanem több környező településen is jelen voltak, köztük lakóhelyemen, Győrújbaráton is. Ezért azt gondoltuk, hogy létre kellene hozni egy szövetséget, ami összefogja ezeket a településeket. Így jött létre a Vörös Barátok Településeinek Hagyományőrző Szövetsége, amibe Sokorópátka, Győrújbarát, Bakonyszentlászló összefogásával, de természetesenmég több település is tudna hozzákapcsolódni. A legendához programokat kapcsoltunk. Nem akartunk egy idegen kultúrából érkező hagyományhoz, a halloweenhez kapcsolódni, hiszen vannak nekünk saját borzongani való történeteink. Azért október végén szervezzük ezeket a túrákat, mert a templomos lovagok rendjét októberben számolták fel teljesen. Sokorópátkán a nőegylet az önkormányzattal közösen szervezi a kísértetjárta túrát a vörös barátok nyomában, Győrújbaráton az önkormányzat mellett az önkéntes tűzoltók a rendezvény fő szervezői, de nagyon sok egyesület, vállalkozó is bekapcsolódik.Úgy tűnik, hogy szépen haladunk a célunk felé. Éltetjük a legendát, miközben épül a közösség nem csak a szervezők, hanem a résztvevők között is – szögezte le Melinda.

Október 27-én este Sokorópátka Csókás részéről indult a túra, az erdei séta során a Harangozó hegy alatti tisztáson egy kis pikniket tartottak a nőegylet jóvoltából. Közben szellemeket lehetett gyűjteni, amiért a gyerekek cukorkát kapnak.A győrújbaráti túra az önkormányzattól indult kedd este és a település egy részén is végig haladt.Útba esett az Erzsébet utcai temető is, ahol a résztvevőket a vörösbarátok által elrabolt lányok lelkei várták. A Fenyves utcai játszótéren a Milites Christi lovagjai táboroztak, akik felidézték a keresztes lovagok életét. Közkívánatra az út során megjelentek a magyar népmesékben szereplő boszorkányok, javasasszonyok is.

A templomos lovagokhoz kötődő európai népköltészetből doktorált dr. Vehrer Adél néprajzkutató. – A templomos lovagokat Magyarországon vörös barátoknak nevezték. Már gyerekkoromban érdeklődtem a téma iránt, mert szülőföldemen, Sokorópátkán határában áll a Harangozó hegy, amiről mindenféle legendákat meséltek az idősek. Olyant is, hogy kincseket rejt a hegy gyomra és alagutak futnak benne. Felnőtt fejjel feltártam ennek hátterét.Rájöttem, hogy nyugat-európai országokban is megtalálható ez a mondakör. 2002-ben doktoráltam a témából és utána kezdett divatba jönni a templomos rend. Sok könyv, dokumentumfilm jelent meg a titkaikról, köztük az én könyvem is.A vörös barátok legendája bekerült a megyei értéktárba is, mert Sokoró környékén nagyon sok helyen ismert. Úgy tartják, hogy Győrújbarát neve is a vörös barátoktól ered – mesélte kérésünkre a kutató.