A harmadik Győri diabéteszsétára még a nap is kisütött, így a Győr-Moson-Sopron megyei Diabétesz Egyesület és a társszervezetek mint a Lions klubok tagjai, és pártolói a győri belvárosban akadálytalanul tehették meg a figyelemfelhívó 30 perces sétát. Fürst Ágnes doktornő bemelegítést tartott a résztvevőknek, a séta után pedig koncert várta őket.

Nem is gondolnánk, hogy nem csak a résztvevők, de a szervezők és segítők is érintettek a betegséggel. Nem csak Venesz László, de Kun Szilvia, akiről azt gondolnánk, csak a Vöröskeresztes szerepvállalása miatt vesz részt egy ilyen alkalmon is érintettek. Kollégánk és a rendezvény házigazdája Herkely Ákos, vagy épp alkalmi fotósunk Tölgyesi Norbert is együtt él a betegséggel. Kék sálakkal és lufikkal felszerelkezve indulnak mind a menettel.