Közel kétszázan vettek részt a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. múlt hétvégi családi napján. Az Olimpiai Sportparkban rendezett eseményen a GYHG ügyvezetője Nagy Csaba elmondta: azért döntöttek a családi nap megrendezése mellett, mert 2023-ban is nagyon sokat dolgozott a cég minden dolgozója és más juttatások mellett a családi nappal is szeretnék kifejezni a munkatársaknak a vállalat köszönetét. A programon volt buborékfoci, lézerjáték kicsiknek és nagyoknak, segway pálya, virtuális valóság játék, íjászat, arcfestés, csillámtetkó, lufibohóc és kispályás foci. Amikor a közös ebédhez a finom falatokat feltálalták, nótaszó töltötte be az Olimpiai Sportparkot, Varga János prímás és a Csárdás zenekar szórakoztatta a GYHG-s dolgozókat és családtagjaikat. A program késő délutánig tartott. Az esemény jó tapasztalatai miatt jövőre újra tervezik megszervezni.