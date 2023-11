Az év második felében nagy lendületet vett a hízottliba-felvásárlás és -vágás is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint Márton-napra kiváló minőségű magyar libahús és -máj kerülhet a hazai fogyasztók tányérjára. A májáért és a húsáért tartott liba és kacsa ára idén is tovább nőtt, de sok helyen találkozhatunk akciókkal. Mivel luxusterméknek számítanak, nyolcvan százalékuk exportra kerül. A hazai fogyasztás jelentős részben a vendéglátásban jelenik meg. Márton-napi ajánlatokkal Győr-Moson-Sopron éttermei is készülnek. Megnéztük a kínálatot.

A forgalomban a Márton-nap sem hoz nagy változást, bár érezhető, hogy minden év ezen időszakában vásárolnak többen kacsa- és libahúst. A magas ár miatt – amelyben a takarmány emelkedő költsége is megjelenik – a hétköznapokban nem kerül a családok asztalára, inkább csak ünnepekkor áldoznak rá.

Csak bátran!

– A libából készült ízletes fogásokat minden háziasszonynak érdemes kipróbálnia. Többen azért nem tálalnak otthon libacombot, mert félnek a hosszabb elkészítési időtől. Fontos, hogy sütése lassú legyen, ideálisan 4–5 óra – fogalmazott Nagy Ferenc, a nagybajcsi étterem szakácsa. Mint mondja: a libamáj az egyik legdrágább alapanyag, viszont kényes, azt is jól kell megsütni. Ha nem vigyázunk, semmi sem marad belőle, ha nem adunk neki időt, akkor nem készül el – mondta a szakács.

– A libaételek zsírban gazdagok, ezért figyeljünk oda a köretválasztásra is. A hagymás tört burgonya mellett a marinált zöldségek, és a nagy sláger, a lila káposzta is jó választás – tette hozzá.

Hosszú élet vár a libákra Dunaszigeten

A Farkas család álma tavaly teljesült: Dunaszigeten telket vásároltak, ahol elkezdtek zöldséget termeszteni és állatokat tartani, köztük első lépésként három libát nevelgetnek.

Az első három ludat eteti Kőrösi Katalin, de jövőre akár negyvenen is lehetnek a dunaszigeti udvarban. Fotó: K. I.

– Elsősorban a családunk ellátása volt a cél, de jövőre képesek leszünk már másoknak is termelni a kertünkből, farmunkról. Az állatok szabadon tartásával, legeltetésével, szinte biomagok beszerzésével, illetve vegyszermentes, forgatás nélküli talajműveléssel valódi értéket adhatunk: minőségi alapanyagokat a tudatos családok konyháiba – kezdte beszélgetésünket az édesanya, Kőrösi Katalin, megjegyezve, hogy míg ők belevágtak a gazdálkodásba, sokan éppen befejezték az állattartást. Ugyanis rendkívüli mértékben nőttek tavaly a takarmányárak.

– Az állattartás kötelezettségekkel jár, feladatokkal a hét minden napján. Az egyik nézőpontból elkényelmesedtek az emberek. Egyszerűbb és gyorsabb készen, félkészen megvenni a boltban, amit szeretnének. Illetve a megszokott napirendjükbe nem fér bele, hogy elköteleződjenek a háztájiak tartása mellett – vélekedett a családfő, Farkas Ferenc.

Ritkán kerül az asztalra

A család a fodros ludakért a Kristály-völgyig ment. Tenyészállományt szeretnének kinevelni, így a mostani két tojó és egy gúnár hosszú életet élhet Dunaszigeten. Jövőre negyven lúdra bővítenék az állományt.

– A keltetést tavasszal rábíztuk a tojókra, ami sajnos nem járt sikerrel. Valószínűleg még túl fiatalok voltak. A libák esetében a tojók viszonylag keveset tojnak: egy-két alkalommal egy évben, összesen mintegy 25 tojást – magyarázták. Hozzátették: eddig ritkán, étteremben ettek libát, kacsát. Ünnepek alkalmával néha otthon is sütöttek egy-egy kacsát. Mindkét szárnyasnak főképp a máját imádják.

– Valójában a legritkábban liba került az asztalra. Szeretnénk ezen változtatni, és gyakrabban élvezni a különleges libaételek finom ízeit – búcsúztak a dunaszigeti ludak gazdái.

A cseh és szlovák konyha hatása

Szarka Zsófi győri gasztroújságíró-szakáccsal Márton-nap kapcsán a tökéletes kacsa és liba elkészítési módjáról és a hozzájuk illő köretekről is beszél­gettünk.

– Inkább a kacsára esküszöm, talán azért is, mert Nádszegen, ahol felnőttem, ennek nagy múltja és fesztiválja van. Mindig bevált háztól, gazdáktól vásárolok, frissen vágva – mondta. – Számos régi liba- és kacsarecept van, amik ma újként hatnak, mert elfeledték őket. Ezért minden évben máshogy készítem el a családnak és a vendégeimnek. Ezeknél az ételeknél hazánkban is érezhető a cseh és szlovák konyha behatása – tette hozzá Zsófi.