Az MCC képzési programjainak bemutatkozása mellett egy szakmai eseménybe is bekapcsolódhattak a diákok, melyet a képzési központunkban Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézetének és Szociológiai Műhelyének vezetője tartott. Van-e értelme a generációs megközelítésnek? Mitől generáció a generáció? Milyenek napjaink generációi? Mások-e a generációk nálunk, mint ahonnan az egész generációs megközelítés származik? Milyenek a magyar médiagenerációk és milyenek azok a nemzedékek, akik számára a kultúra egyenlő a digitális kultúrával? E kérdések mentén kaphattak választ a diákok a különböző generációkat érintő problémákra, a generációk közötti különbségek és konfliktusok okaira.

Az előadás átfogó betekintést nyújtott a boomer és a zoomer generáció közti különbségekbe és azok jellemző vonásaiba. A demográfiai statisztikák áttekintése nem csupán száraz adatokat közölt, hanem interaktív módon hozta közelebb a diákokhoz a mai társadalmi struktúrák változásait, mind globális tekintetben, mind Magyarország esetében. Az életkori összetétel változása árnyaltabb képet festett a generációk közötti dinamikáról, és rávilágított arra, hogy a különbségek nem csupán szubjektív élmények, hanem számszerűsíthető adatokon is nyugvó jelenségek. Az előadás nem csak a jelenre összpontosított, hanem a generációs konfliktusok történelmi gyökerét is feltárta. Az ókori időktől kezdve jelen voltak az olyan dinamikák, melyek generációról generációra változtatják meg a társadalmi normákat és értékeket. Ezen keresztül értelmezhetővé váltak a mai időkben zajló folyamatok és konfliktusok gyökerei. A generációk betű szerinti csoportosítása (X, Y, Z, alfa) egyértelmű keretet adott az előadásnak, és lehetővé tette a résztvevők számára, hogy azonosuljanak a saját generációjukkal. Ezáltal könnyebben érthették meg saját identitásukat és a körülöttük lévő generációkhoz való viszonyukat. Az előadás egyik érdekes pontja volt a mai generációt jellemző látszólagos forradalmi vágy bemutatása, ami olykor anélkül történik, hogy bárki is tudatosan indítaná el. Ez a megfigyelés rámutatott arra, hogy a változások és az innovációk másképp zajlanak a mai világban, melyeket néha nehezebb megérteni és kontrollálni. A social média ereje egy példán keresztül érthetővé vált a diákok számára az egyetemi elromlott ajtó hasonlatával. Ez a szimbolikus példa jól demonstrálta, hogy a digitális térben zajló események milyen mértékben befolyásolják a mindennapi életünket és reakcióinkat. Az előadó kiemelte, hogy hogyan kell megszólítani és megérteni a mai generációt, hangsúlyozva a kommunikáció és az empatikus megközelítés fontosságát. A technológia fejlődése pedig meghatározó tényezőként jelenik meg, mely alapján elkülöníthetők és megérthetők a különböző generációk.