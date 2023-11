Fadi (teljes nevén Fadi Faraj Hirmiz Hamama) nagy köteg újságot vesz elő családi házuk nappalijában, aztán fotóalbumot, képek sokaságát. A hírlapok között többször feltűnik a Kisalföld, ugyanis sokszor szerepelt lapunk hasábjain. Legelőször talán 1983 januárjában, amikor Fadi, a dekoratőr címmel írtunk róla. Azt mondta akkor: Bagdadban született, ott is járt gimnáziumba, címfestést tanult, majd a Pepsi Colánál dolgozott. Később bejárta a fél világot, Kuvaitban havonta félmillió dollár értékű üzletet kötött a Toyota egy melléküzemágánál. Az egyik nagybátyja közlekedési miniszter volt, az ő révén kapott ösztöndíjat Magyarországon. Budapestre kirakatrendezést jött tanulni, végül hazánkba nősült. De később is sokat írtunk róla, például amikor a diktátor, Szaddám Huszein kivégzésekor csokoládét osztogatott örömében a Baross úton, azzal az országos hírekbe is bekerült.

– Két unokatestvéremet végeztette ki Szaddám, nem csoda, hogy nem lettünk jóban. Az egyiküket felakasztatta, majd a holttestet taxin küldte el az édesanyához. A másikat 13 emberrel együtt Jordániába küldött kommandósok kaszabolták le otthonában. Amikor Szaddám végül hatalomra került, a miniszter rokon Egyiptomba menekült, de Fadi addigra már Jordániába, majd Szíriába, aztán Kuvaitba távozott, végül hozzánk.

Egy külön albumot lapozgathatunk arról, amikor a brazil Santos labdarúgócsapata 1973-ban Kuvaitba látogatott és meccselt a helyi csapattal, a Quadsiával, amelynél Fadi volt a – mondjuk úgy – ifjúsági csapat edzője. Aláírások a sztároktól, közös fotó Pelével, Carlos Albertóval. Fadi amúgy híres arról is, hogy szerette, illetve szereti az ETO focicsapatát, hosszú évtizedekig volt a baráti kör vezetője. Fix helye volt a stadion tribünjén, odafestve a betonra a neve, hogy más ne állhasson arra a helyre. Mesélte, hogy Verebes Józseffel, a legendás trénerrel szoros kapcsolatot ápolt, többször járt nála budapesti lakásán.

Fadi 2003 óta a bevándorlási hivatal tolmácsa, 2015-ben júniustól szeptember közepéig napi 20 órát dolgozott, több tízezer gazdasági menekült regisztrálásában vett részt. Volt, hogy ő adhatott nevet egy etióp kisbabának, akit ma már Fadinak hívnak. Az első szóból tudja, ki marokkói, iraki, szír, őt nem lehetett megvezetni, jegyezte meg.

Fadi idén 77 éves, tavaly 55 év után látogatott vissza szülőhazájába, beült az egykori iskolapadba. Ennek kapcsán beszélgettünk az aktuális dolgokról, a Gázai övezet konfliktusáról, az arab–izraeli ellentétről. Fadi Hamama erről azt mondta: mindig a szélsőségekkel van a baj, Győrben, a Baross úton nem számít, ki arab, zsidó, ő összeölelkezik a barátaival.

– Szeretem az országot, Győrt, mert azt látom, aki itt szorgalmas, az boldogul. Budapest is szép, egyszer elgondolkoztam azon, hogy felköltözöm, de engem Győrben sokan ismernek, itt leltem otthonra – fejezte be végül Fadi az életútja ismertetését.