- Az Országos Széchenyi Kör egyik célja, hogy a Széchényi-Emlékmúzeum és emlékkiállítás minél szélesebb körben, országos szinten is ismertté váljon - kezdte Aczél Eszter, a kör elnöke. Tagjaink foglalkozása rendkívül sokrétű, hiszen vannak köztünk történelem tanárok, építészek, vízügyi szakemberek is, így ki-ki a maga szakterületét vagy érdeklődési körét teszi hozzá az egyesület és a múzeum népszerűsítése érdekében. A megismertetés mellett azonban a munkánkhoz tartozik az új információk begyűjtése is, amire ez a rendezvény szintén kiválóan alkalmas. Az itt élőknek köszönhetően a kerekasztal beszélgetések közben megismerhetjük azokat a történeteket is, amelyekkel csak ők rendelkeznek, hiszen azok nincsenek sehol leírva. A jövőre nézve pedig kiemelten fontos, hogy a fiatalabb generációt is megismertessük és bevonjuk ebbe a munkába - tette hozzá.

A rendezvénysorozaton az előadások mellett, a tiszteletbeli tagságot igazoló díszoklevél-átadása is megtörtént. Széchenyi István gróf emlékének ápolása érdekében kifejtett, több évtizedes tudományos munkája, valamint az Országos Széchenyi Kör ismeretterjesztő tevékenységében vállalt aktív, önzetlen részvétele miatt prof. dr. Csorba László történész kapta az elismerést.

- Történészként tudtam, hogy az Országos Széchenyi Kör az egyik legrégibb, legjelentősebb civil Széchenyit tisztelő, szerető közösség. Régóta folyamatos az együttműködés köztünk, több előadást tartottam, szemináriumon vettem részt az ő rendezésükben, barátság alakult ki köztünk. Ezért is nagyon megható és megtisztelő, hogy én kaphattam ezt az elismerést, hiszen megerősít abban, hogy jó dolgokat csináltunk és amelyeket ezután is együtt folytatunk - osztotta meg gondolatait Csorba László.