A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Győri Bevásárló Utcák Alapítvány az Angyalok a Belvárosban kampány keretében adománygyűjtést szervez a középfokú oktatási intézmények hátrányos helyzetű, rászoruló, nehéz sorsú, akár alapvető szükségleteket is tartósan nélkülöző diákjai számára.

– Már hetedik éve támogatjuk a győri szakképzésben részt vevő iskolák rászoruló tanulóit. Idén hét intézmény 28 diákja pályázott támogatásra – mondta el Obertolné Horváth Tímea, az alapítvány kuratóriumi elnöke. – Kértek étkezési és ruhautalványt, de van, akinek varrógép kellene a szakmai gyakorlatához, másnak pedig szemüvegre van szüksége. Mindenki személyre szabott segítséget kap, megpróbáljuk mindannyiuk problémáját megoldani. Hívásunkra évről évre összefognak a hölgyek. Idén a győri Nők a Városért Alapítvány és a WonderWMN hölgyei is itt vannak. Sokan elhozták barátaikat, ismerőseiket is. Amiket itt közösen készítünk, vagy otthon, azokat váltjuk jótékony forintokra a karácsonyi vásárban.

Az elkészült díszek sokfélék, a hölgyek kreativitásnak, jókedvnek nem voltak híján. Felvételünkön: Budainé Marenkács Valéria

Fotó: Rákóczy Ádám

Most már nemcsak a belvárosban segítenek a vállalkozók, hanem a város más részeiről is. Angyalperselyeket helyezünk ki az üzleteikbe, ahova a vendégeik, vásárlóik a jótékony forintjaikat dobhatják. Támogat bennünket az iparkamara és számos cég is. Az összegyűlt pénzből vásároljuk meg a szükséges dolgokat, amelyeket vízkereszt után adunk át a diákoknak – mesélte munka közben Tímea.

Alasztics Ildikó csuhébaba-­készítésre tanította Kanyóné Princes Gyöngyit.

Fotó: Rákóczy Ádám

– Rendszeresen jövök segíteni, ez a családban természetes. A fiaimnak is van egy alapítványuk. Ha tudunk, segítünk, mert jó érzés kapni, de adni még annál is jobb. Nagyon jó együtt lenni a hölgyekkel, és mindig ott vagyunk a faházban is Alasztics Ildikóval – árulta el Kanyóné Princes Gyöngyi kereskedelmi igazgató, akit Ildikó csuhébaba-­készítésre tanított, amihez a saját terméséből hozott alapanyagot.

Az elkészült díszek sokfélék, a hölgyek kreativitásnak, jókedvnek nem voltak híján. Munka közben jókat beszélgettek. Hogy van erre idejük munka és család mellett? Szervezés kérdése, válaszolták többen, de ezt megerősítette Zobák Júlia, aki life coachként dolgozik. Ő a Mikulás manójából lett angyal, évekig a Győri Mikulás Birodalomban volt levelező manó.

– Azt tapasztalom, hogy nagyon kis eredménnyel is sokat tudunk tenni azért, hogy jobban érezzük magunkat, például egy jól megszervezett napirenddel. Az időszervezés nagyon fontos lett. Máskor is foglalkozom azokkal, akik úgy érzik, szükségük van rá – szögezte le Júlia, aki erre a karitatív tevékenységre is szívesen szakított időt.