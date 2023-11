A Múzeumnegyed zsúfolásig megtelt aulájában csütörtökön tartott előadásán arról beszélt, milyen az élet egy kutató expedíción, a Jeges-tenger közepén. Beszélt az életútjáról, hogy hogyan is cseppent ebbe a varázslatos világba és miként jutott el a sarkvidékre, amelyet a bolygó leggyönyörűbb környezetének tart. Arról az álomról is mesélt, amit hatéves kislányként fogalmazott meg magában, amikor nézte a televízióban a Delta tudományos híradó főcímének indító kockáit, a hóviharban kapaszkodó lánctalpassal és a hóban gázoló szánhúzó emberekkel. Arról álmodozott, hogy egyszer ő is ilyen kalandos életet élhet.