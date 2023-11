A coach jelzőt Fodor Tímea nem kedveli, hiszen erről mindenkinek az edző ugrik be, ő nem az. Önmagát „kísérő”-ként aposztrofáló fiatal hölgy a festészet rejtelmeibe is elkalauzolt minket. A művészet átlendít sokakat a nehéz napokon, kikapcsol, feltölt, új dimenziókat nyit meg. Ő is váltott hiszen banki szférából érkezett és így teljesedett ki az élete.

