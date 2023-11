Mindig is az énekesi pályára készült?

– Egyáltalán nem készültem énekesi pályára, és most sem tartom magam énekesnőnek. A zenés színház fogott meg 19 éves koromban, ennek hatására kezdtem el énekelni és beleásni magam a színházi világba, és azóta is inkább ilyen keretek közt mozgom, bár hála istennek vannak olyan felkéréseim, ahol koncertközegben is kipróbálhatom magam. Illetve volt szerencsém a revü műfajához is. Megtanultam, hogy nem szabad magam másokhoz hasonlítani ezen a téren (sem), mert mindenkinek más az útja. Van, akinek korábban, van, akinek később jönnek nagyobb feladatok az életében, és sosem tudhatjuk, hogy másoknak miben rejlenek a küzdelmei.

– Sokan álmodnak maguknak énekesi, színházi karriert, de keveseknek jön össze úgy igazából. Önnek mi a titka?

– A titok, hogy legyen türelmünk és kitartásunk a saját utunkhoz. Láttam sokakat el- veszni ebben, akik amúgy te- hetségesek voltak. Ez egy hosszútávfutás, legalább annyit számít az időzítés és hogy jókor jó helyen legyünk, mint az egyéni készségek. Illetve nem elég a lehetőség, azzal tudni kell élni is. Semmi nem garancia sajnos.

Fotó: Jardek Szabina/Madách Színház

– Most főként budapesti színpadokon látható, legutóbb éppen a Madách Színházban debütált. Mesélne erről a szerepéről?

– A Madách Színház október 14–15-én mutatta be a Six című koncertmusicalt Szirtes Tamás rendezésében. Ez egy merőben új darab, két fiatal egyetemista írta egy musicalpályázatra, és akkora sikere lett, hogy a WestEnd és Broadway színpadokon kívül számos országban bemutatták. A darab VIII. Henrik hat exfeleségének történetét mutatja be egy innovatív interaktív formában, koncertkörülmények közt. A darab hazai különlegessége, hogy két eltérő csapatot állított fel a színház hat popénekesnőből és hat színésznőből. A kettős szereposztás mellett a külföldi licenc alapján van három úgynevezett understudy cover, akik fejenként két szerepet tanulnak meg, és amennyiben bárkivel bármi történik, ebből a három emberből pótlódik az eredeti szereposztás. Ennek vagyok magam is része, az első és a negyedik feleség szerepét kaptam (Aragóniai Katalin és Anna von Kleve). Ebből úgy alakult, hogy nemrégiben Anna von Kleve szerepében debütálhattam az énekesnői csapat tagjaként.

– Féléves munka volt, mire eljutottunk a premierig, és azt hiszem, büszkén mondhatom, hogy egy igazán különleges előadás született. Nekünk mindenképp fontos lett, mint ahogy ennyi idő alatt komplett csapattá váltunk, így a tizenöt szereplő és az alkotói team is! A Six az együttről szól. Hatan vagyunk színpadon nyolcvan percen keresztül, váltva szólisztikusan és vokálban, de szinte állandóan színen. Mentálisan és fizikálisan nagyon megterhelő, de édes teher!

– A darab már most hatalmas sikernek örvend…

– Október 28-áig tartott az első blokk, ezután február végétől játsszuk majd újra. Hála istennek minden előadás telt házzal megy!

– Aragóniai Katalin és Anna von Kleve mellett még milyen szerepekben láthatjuk a közeljövőben?

– A Six közben kaptam a felkérést és a blokk után állok be a Madách Színház már futó, Vuk című előadásába, Nyau, a macska szerepébe. Most épp ezt tanulom, és hálás vagyok az új lehetőségért a színháznak és Hencz György rendezőnek. Az év utolsó két hónapjában ebben leszek látható, illetve szintén Budapesten az Orfeumban színházi és koncertformában.

– Szülővárosában mikor fog fellépni?

– December 2-án Mosonmagyaróváron lesz egy karácsonyt váró fellépésem a várudvarban.