Gyülekeznek az emberek, van, aki strandpapucsban, úszónadrágban, egy szál törülközővel a vállán érkezik annak ellenére, hogy a levegő hőmérséklete sem lehet több 3 foknál. Végül ezúttal kilencen vesznek részt a fürdőzésen. Vidáman köszöntik egymást, nevetgélnek. Összeszokott csapatról van szó, két-három éve minden vasárnap 9–10 óra körül találkoznak a nyáron strandként használt győri folyószakaszon.

A vikingek nyomán

– Egy héten kétszer felkelek hajnali ötkor, és futok hat kilométert a Püspökerdőben. Ettől kellemesen felmelegszem, utána jólesik az a néhány perces fürdés. Hogy mennyi, az sok mindentől függ, lehet 15–20 perc is, de néha csak 3–4 perc – újságolta nekünk Sümegi Péter, a társaság egyik alapembere. Úgy kezdődött, hogy olvasott egy könyvet néhány éve a vikingek életéről. Ebben szerepelt, hogy a mai ember mennyire elkényelmesedett, míg a vikingek még órákig álltak a jeges vízben, és úgy javították a hajóikat. Ennek nyomán határozta el, hogy változtat az életén: kipróbálta, belement három-négy percre a tíz-tizenkét fokos vízbe, és egészen jó volt. Szereti a határait feszegetni, megtudni, hogy mire képes. Az első alkalommal csak egy-két percre mászott bele a hideg vízbe, nem akarta túlterhelni a szervezetét.

A szervezetnek jót tesz

– Amikor kimászunk a vízből, az a fontos, hogy a test belülről melegedjen át, vagyis nem beöltözni kell, vastag ruhát húzni és egyből berohanni egy meleg helyiségbe. Ezért én például légzőgyakorlatokat, illetve lovaglóállásban félguggolásokat végzek, mert a combizom termeli a legtöbb hőt. Márciusban volt egy szívkatéterezésem, akkor az orvos azt mondta, hogy amit csinálok, az a szívizomnak, az érrendszernek, a szervezetnek jót tesz – avatott be bennünket Sümegi Péter. – A vízben nem is fázunk, csak amikor kijövünk. Az a legrosszabb, ha hideg szél fúj, ahogy most vasárnap is. Volt már, hogy mínusz öt-hat fokban törtük a jeget, csináltunk egy léket és azon ereszkedtünk le – tette hozzá.

A szervezetet sokkolja a hideg víz, ezáltal tartja frissen és egészségesen, vallják a rettenthetetlen fürdőzők.

Fotó: Rákóczy Ádám

Kisnadrágban a hóban

Néha csak hárman-négyen találkoznak vasárnaponként az Aranyparton, néha többen. Kialakult egy mag, az igazán kitartóak, akik szeretik az extrém próbákat, mint például Frauhammer László, Vass Péter, Őri Attila és a fia, Dávid, Dobai János, Szávai Zoltán és persze Illinger Mónika, Sümegi Péter barátnője, de korábban Péter testvére is velük volt. Megesett, hogy valaki úgy csatlakozott hozzájuk, hogy véletlenül meglátta az úszkáló társaságot, és kedvet kapott hozzá. Van, aki egy órát is benne ázik a vízben, más egy kisnadrágban gyalogol a hóban, ha úgy érzi magát jól. A lényeg a teljesítmény, a szervezet határainak kitolása. Utána még kicsit leereszte- nek, megtörülköznek és mosolyogva hazamennek ebédelni.