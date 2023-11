Géresi János 2011 óta áll munkakapcsolatban az Audi Hungariával, 2014 óta pedig a négykarikás vállalat munkatársaként erősíti a céget.

Új lehetőségek az Audinál

– Mindig is SAP munkakörben dolgoztam, ami egy vállalatirányítási rendszert foglal magába. Épp ki akartam szállni erről a területről, amikor egy véletlen folytán és a németnyelv-tudásomnak köszönhetően kapcsolatba kerültem az Audi Hungariával. Így jelentkeztem egy itt folyó projektre, amit megnyertünk és így lettem SAP külsős projektvezető az autógyár felépítésekor. Két éven át dolgoztam Győrben a vállalatnak, majd tettem egy kis németországi kitérőt Ingolstadtba és Wolfsburgba, így kaptam lehetőséget, hogy a Volkswagen Konszernen belül folytassam a munkámat. Végül a családdal együtt Győrt választottuk, ideköltöztünk, ami életem legjobb döntése volt – fejtette ki Géresi János, aki úgy érzi, az SAP kompetencia-központ vezetésével révbe ért az Audi Hungariánál.

Konszernszintű feladatok

– Nagyon motiváló, hogy szabad kezet kaptunk a csapattal az SAP kompetencia-központ fejlesztésére. Ez a terület 2005 óta létezik a cégnél, két éve kaptam meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Azt gondolom, hogy a csapattal jó úton járunk, hogy továbbfejlesszük ezt a területet – emelte ki Géresi János.

– Az SAP rengeteg feladatot adott az Audi Hungariánál, a vállalatirányítási rendszert tekintve a munkánk túlnyomó része már konszernszintű és csak kisebb részben koncentrálunk a győri gyártótelephelyre. Figyelni kell arra, hogy az SAP melyik területén fejlesztünk, hiszen hatalmas a vállalat és mind az anyacégnek, mind konszernszinten van saját stratégia. Előre kell gondolkodnunk és üzleti alapokra helyezni az SAP-t is – tette hozzá.

Géresi János és Kató Péter, a győri IDPA csapatvezetője.

Győrben talált otthonra

Géresi János és csapata világszinten – Kína, Mexikó, Dél-Amerika – számos jelentős projekt fontos mozgatórugója, ami hatalmas felelősséggel és kihívásokkal is jár.

– Mindig is autógyártással foglalkozó cégnek szerettem volna dolgozni. Talán kicsit azért is, mert fontosak az autók számomra. Életem során mindig az lebegett a szemem előtt, hogy azonosulni tudjak az adott céggel vagy termékkel, amivel együtt dolgozom. Fontos, hogy tartozzak valahova. Szerintem ez a vállalat nagyrészt az itt dolgozó munkatársak miatt ilyen jó. Remek a hangulat és jól tudunk együtt dolgozni – hangsúlyozta János, akinek nagyon fontos a vállalat nemzetközisége is. – Éltem tanácsadói életet, ami nem volt már fenntartható, hiszen sokszor azt sem tudtam, hogy épp melyik országban és hol ébredek. Az Audi Hungaria kiszámítható és biztos pont, mégis rengeteg lehetőségünk van.

Csapatban az erő

Tavaly év végén a csapattal elkezdtek dolgozni egy feladaton, amely hatalmas lehetőség számukra.

– A jövőben mi fogjuk üzemeltetni az összes európai gyár logisztikai és produkciós SAP-jét, amely 44 gyártótelephelyet érint. Hatalmas eredmény egy ilyen projektet megnyerni. Nagy munka áll előttünk, de izgatottan állunk az újdonságok előtt – emelte ki János.

Izgalmas hobbik

Géresi János az eddigi élete során nemcsak a munkájában, de a szabadidejében is rengeteg mindent kipróbált.

– Ha én valamit csinálok, akkor azt szeretem úgy igazán csinálni. Többféle sportot kipróbáltam már: másztam sziklát, búvárkodtam egészen a mentőbúvár és barlangi búvár szintig. Megtaláltak a küzdősportok is, karatéztam, ami szintén szép eredményeket hozott. Egy idő után azonban azt éreztem, hogy már nincs mindenre időm és nem magamért csinálom, hanem másokért. Egy nagyobb szünet után talált rám a lövészet – kezdte mesélni az új sportág iránti szenvedélyét.

– Korábban már tartottam lőfegyvert a kezemben és lőtéren lőttem is párszor, de sosem gondoltam akkor még, hogy ezt versenyszerűen is űzhetném. Egy kicsit az Audi Hungariának is köszönhetem, hogy az életem része lett ez a sport, mert az egyik régebbi kollégám vetette fel, hogy menjünk ki a győrladaméri Pandúr Lőtérre. Itt ismerkedtem meg Lakatos Zoltánnal, aki a Pandúr Lövész Klubot vezeti – emlékezett vissza a kezdetekre Géresi János.

A dinamikus lövészversenyeken rendre kiválóan teljesít.

Szenvedélye a dinamikus lövészet

– Annyira megfogott a sport hangulata, hogy azonnal berántott a dinamikus lövészet világa. Az igazi mágia az volt a dologban, hogy két-három alkalom után már a feleségem és a lányom is velem tartottak. Azóta pedig együtt versenyzünk. Az egész családot elvarázsolta ez a világ és nagyon élvezzük – mondta.

– Úgy érzem, ezt a sportot végre magam miatt csinálom, az már egy szerencsés véletlen, hogy a családom is kedvet kapott hozzá. Feltölt, hogy fejlődhetek, gondolkodásra késztet, valamint, hogy nem korlát a korom és az sem, hogy szemüveges vagyok – részletezte János, aki a sportág dinamikus részét képviseli, azon belül is az IDPA-t, amely egy nagy nemzetközi szervezet.

Logika és kreativitás

– Nagyon szigorú szabályrendszer mellett kell dolgozni a lőtéren. Minden pálya egy történet, amit a leírás alapján meg kell fejteni és csak rajtam múlik, hogy hogyan is oldom meg. Ez a sport fegyelmet ad, megnyugtat és kikapcsol. Ez az, ami nagyon megtetszett benne. Persze találatokra megy a verseny, futni kell, ajtót nyitni és hát a téves találatért jön a büntető másodperc. Iszonyatosan élvezem, hiszen kiélhetem a kreativitásomat is – fejtette ki Géresi János, aki rendszeresen jár nemzetközi versenyekre és hazai megmérettetésekre is.

Ezt a sportot nem egyedül űzi, lánya és felesége is kedvet kapott hozzá.

Törökországba készül versenyezni

– Idén tavasszal elkezdtek javulni az eredményeim és meghívtak a győri International Defensive Pistol Association (IDPA) csapatba, így az egyesület tagja lettem, amely Győrt képviseli a magyar és nemzetközi versenyeken. Vezetője Kató Péter és azóta velük járom az országos és külföldi versenyeket, hamarosan pedig a török nemzeti bajnokságon mutatjuk meg, mit tudunk – tudtuk meg Géresi Jánostól, aki hiába csapatban dolgozik, a pályán csak az egyéni eredmény számít. Úgy érzi, ezzel egymást motiválják, hogy még jobbak legyenek, hiszen egymás ellen is versenyeznek.

– Nem lenne teljes az életem, ha ezt nem csinálhatnám. Nem is tudnék már olyan helyen élni, ahol ez nem lehet az életem része, és ezzel a családom is így van – fogalmazott János, aki két jövőbeli álmát is elárulta. – Szeretném két másik szakágban is kipróbálni magam, ami a lövészetet érinti, a legnagyobb hosszú távú cél pedig a precíziós lövészet elsajátítása.