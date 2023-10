A névadó szponzor West Hungaria Bau részéről Lukács Zsanett elmondta, hogy a kollégák között is igyekeznek népszerűsíteni mind az aktív életmódot, mind pedig a környezet védelmi szemléletet. Tavaly ünnepelte a WHB a 25. jubileumát, és a gála tomboláján befolyt összeget némi kiegészítéssel fordítják a mostani szervezésre, két millió forinttal támogatva a győri Klíma Expót. – A WHB nem csak az építőipar területén alkot maradandót, de a felelősség vállalásból is kiveszi a részét, egyszerre tartva szem előtt a környezetet, és a közösséget, hiszen ez az otthonunk. Tizenhét fővel a kollégáink csapata is képviseli a céget különböző távokon. A futás segítségével jó hangulatú csapatépítéses napot tervezünk a zöld szemlélet jegyében.

A II. Győri Zöld Futás miatti lezárások a városban 15 óráig vannak érvényben.