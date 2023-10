Szent Mihály arkangyal sok magyarországi templom és település védőszentje, mint ahogyan Soproné is. A róla elnevezett templom a város legrégebbi plébániatemploma. Első írásos említése 1278, mai nagyságában 1484-ben készült el. Felszentelésén egyes feltételezések szerint Mátyás király is részt vett. A Szent Mihály templom méreteivel és merész arányaival a Budavári Mátyás templom után az ország legjelentősebb gótikus alkotása. Érdekessége még, hogy úgy volt kiépítve, hogy háború, vagy ellenséges támadás esetén a lakosság védelmét is szolgálta.

A templom legújabb kori történetéhez tartozik az a nagyszabású külső és belső felújítás, amely a város és az egyházmegye összefogásával valósulhatott meg és amely a templom évszázados történetében is kiemelkedő esemény. 2020. október 1-jén szentelték újra a felújított Szent Mihály templomot, amelynek búcsúja a város ünnepe is.