Több mint 80 fiatal jelentkezett a szombati válogatóra. Többen közülük már rutinosan léptek a próbaterembe a meghallgatásra, ugyanis szereplői a Puskás, a musical és az Oliver! daraboknak is. Viszont akadtak olyanok is, akik először tették próbára magukat. Ki visszafogottabban, ki magabiztosan állt felvételiztetők elé.

Több korosztály is képviseltette magát a szombati meghallgatáson. Kuksi és Pötyi szerepére 6-9 éves korig kerestek gyerekeket, míg a Professzor, Szeplős, Sutyi és Suttyó karakterére a 8-12 évesek jelentkezését várták. A kiemelt szerepre jelentkező tehetséges fiataloknak a musical dalait is meg kellett tanulni, hiszen az előadásban fontos az énektudás.

Silló István, a Győri Nemzeti Színház zeneigazgatója és karmestere zongorán kísérte a válogatóra érkezőket. Azonban nem csak a jó énekhang, hanem a mozgáskészség, tánctudás is előnyt jelentett a szereplőválogatáson, amit a darab rendezője, a Kossuth-díjas balettművész, Bozsik Yvette, és a musical koreográfusa is figyelt. Emellett Bakos-Kiss Gábor a győri színház igazgatója is izgatottan követte és instruálta a szereplőválogatásra érkezőket.

A 6-15 éves korosztályban is sokan jelentkeztek háttér-gyermekszereplőnek, akiknek egy-egy választott népdallal kellett készülnie. A Valahol Európában az azonos című film musical-adaptációja, ami a Győri Nemzeti Színház egykori igazgatója, Korcsmáros György írói örökségét is őrzi. A történetben egy maréknyi árva gyerek kószál a háborús front kellős közepén biztonságra, hajlékra és élelemre vágyva. Céljuk a túlélés, kilátásaik azonban nem túl biztatóak. Útjuk során nemcsak ellenséggel, de jóakarókkal is találkoznak, akik segítenek meglátni az emberséget a legembertelenebb időkben is. Hogy végül kik lesznek az előadás gyermekszereplői, arról később értesíti a szülőket a teátrum.

A hang és a tánctudás is fontos volt, mindent figyeltek a válogató bírái. Fotó: Simon Roberta