Dr. Tompos Tamás, a PAEOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa 1979-ben kezdett dolgozni a győri kórházban. Az eltelt évek során használt mikroszkópok közül ez a modern digitalizált eszköz már az operációs mikroszkópok harmadik generációját képviseli.

– Az operációs mikroszkópokat a fülsebészet igénye hozta létre, de hamar elkezdték más szakmák is alkalmazni – mondja dr. Tompos Tamás. – Eleinte fülműtéteknél használták elődeim, majd őket követve én is, a középfülben elhelyezkedő hallócsontokon és a dobhártyán végzett műtétek során, ahol az igen apró képleteken való pontos manipulálást nagyban megkönnyítette. 1993-ban, pontosan 30 évvel ezelőtt kaptunk egy Leica márkájú, nagy teljesítményű mikroszkópot, ami azóta is jól működik. Harminc év technikai és szellemi amortizációja azonban megkívánta, hogy üzembe helyezzünk egy korszerű, új eszközt.

Az országban elsőként a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházba érkezett Zeiss Extaro 300 ENT műszer. A gyógyító, hallásjavító vagy daganateltávolító jellegű fülműtéteknél használt operációs mikroszkópok pontosabb és biztonságosabb műtéti eljárásokat tesznek lehetővé, ami a beteg és az orvos szempontjából egyaránt nagy előnyt jelent.

– Nyálmirigy (parotis)-műtétek során abban segít, hogy az arcmozgató ideg finom ágainak állapotát megóvjuk, miközben a daganatot maradéktalanul eltávolítjuk. Alkalmazni tudjuk a gégesebészetben is, korai stádiumú gégerákok esetén, amikor segítségével külső vágás nélkül, a szájon keresztül tudjuk eltávolítani a daganatot, sebészeti lézerkészülék alkalmazásával. A módszer fejlődésével használata kiterjedt az algaratban kialakult daganatok kiirtására is. De hasznos, sőt, nélkülözhetetlen társ olyan jóindulatú hangszalag-­elváltozások műtéteinél is, ahol a szép hang helyreállítása a cél.

A győri kórház az „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban” című pályázat útján jutott a nagy értékű eszközhöz. Ennek köszönhetően az országban elsőként a győri kórház kapott ilyen korszerű berendezést.

– A kórházak és az integrált egészségügyi ellátási rendszerek folyamatosan keresik a módszereket a hatékonyság és az eredmények javítására a műtőben, oly módon, hogy ne terheljék túlzottan a sebészeti csapatot. E célok eléréséhez a sebészeknek olyan technológiára van szükségük, amely képes összetett eljárásokat egyszerű, intuitív módon végrehajtani – mondta Fabinyi Bence, a Carl Zeiss Technika Kft. képviselője a beüzemelés alkalmával. – Ezeket az áttörő vizualizációs képességeket tapasztalhatja meg a győri fül-orr-gégészeti sebészeti csapat, amikor a Zeiss Extaro 300 ENT operációs mikroszkópot használja többek között szájon át alkalmazott lézeres műtétek elvégzésére. A műszer lehetővé teszi az összes megjelenítési mód és kamerafunkció aktiválását anélkül, hogy a sebész levenné a szemét a műtéti területről.