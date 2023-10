Józsa Attila rotary tag, a szervezet egyik korábbi elnöke elmondta, az volt a cél, hogy minden izomcsoportot meg lehessen mozgatni. – Nagyon jó minőségű eszközök. A telepítés során betartottuk az engedélyeztetéshez szükséges manipulációs területet, a szükséges távolságot a rendeltetésszerű használat érdekében. Olyan csomagot igyekeztünk kialakítani hogy minden izomcsoportot meg lehessen dolgoztatni: a kombinált edzőpadon a hátat, bicepszet, tricepszet és hasizmokat lehet edzeni, mellette egy haspad, két ember tud egyszerre combizmokat erősíteni, vele szemben pedig vállizmokat, hátat, karokat lehet átmozgatni.

A volt és jelenlegi elnök lapunknak mesélt a közeljövő célkitűzéseiről is: tevékenységük során egyre inkább törekszenek a községre, a helyi közösségre koncentrálni. Például egy úgynevezett "Early act" csoportot alakítanak az iskolában, hogy a felsősök megismerjék a Rotary tevékenységét, hogy megtanítsák, népszerűsítsék az önkéntességet, valamint azt, hogy mit jelent közösségként segíteni. Így a gyerekeken keresztül a szülők is tudnak kapcsolódni a szervezet jótékony céljaihoz. A Rotary fontos tevékenységéhez tartozik a gyermekek ösztöndíj- és cserediák kapcsolatainak szervezése, utaztatásuk is, ezeket a törekvéseket is igyekeznek egyre inkább Győrújbarátra koncentrálva végezni, hiszen annak van üzenet értéke, ami helyben történik.