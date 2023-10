Az évek folyamán egyre gazdagabb programmal várják a tökfesztiválra érkező vendégeket. Lacknerné Fördős Klára, a művelődési ház intézményvezetője tájékoztatása szerint tizennyolc éve szervezték meg először a programot, mely most a tizenhetedik (egy év a pandémia miatt maradt ki).

Sokan összefogtak a rendezvény sikeréért: a Társaskör mellett a helyi iskola és óvoda, a nyugdíjasklub, a Lions klub is hozzájárult a program színesítéséhez, de magánszemélyek is.