Mondják, hogy a társadalmi háttérnél is jobban meghatározza egy gyermek sorsát, hogy vannak-e otthon könyvek. Bence esetében ez különösen igaz. Antik könyveket böngészett kamaszként, ott talált rá egy kötetre, amelynek a borítóján az szerepelt: Órás szakmai ismeretek. Miután ezt böngészte, ki akarta próbálni a gyakorlatban is. Amúgy is benne volt a szerkezetek iránti kíváncsiság.

– Mindent szétszedtem, hogy lássam, hogyan működik. Aztán az órákban láttam meg a rejtélyes antikvitást. Élveztem, hogy ha valami nagyon régit megcsinálok, újra működik.

Bence 15 éves volt, amikor először szétszedett egy zsebóra­alkatrészt. Bár azóta is elásva pihen egy zacskóban a fiók alján, ez indította arra, hogy jobban utánanézzen. Elkezdett Pintérné Jutka győri órásmesterhez járni, aki időnként a kezébe adott egy-egy vekkert, hogy nézze meg, és hogy legyen kis sikerélménye.

A Jedlik-iskola után a budapesti főiskolán adódott egy órásképzés, amit Bence elvégzett. Jutka nénin keresztül érkeztek az első megbízások, de most már Hollósi Zoltán is hozzá küldi azokat a darabokat, amik az ő szakterületéhez tartoznak.

Tábláján sorakoznak a feladatok, pedánsan, épp ahogy az órák is szépen, fajtánként sorakoznak a falon, polcokon.

– Volt, hogy jött egy ügyfél, és azt gondolta, ötezer forintot épp ha ér az óra, amit hozott. Láttam, hogy az 1790-es évekből való. Jobban tettem volna, ha azt mondom, hogy adok érte 50 ezer forintot, de inkább elmondtam neki, hogy felújítás előtt kétszázötvenezret, utána félmillió forintot ér.

A legértékesebb óra, ami Bence kezei között megfordult, a Győri Egyházmegye püspöki palotájának biedermeier órája volt. Az idő mellett a dátumot is mutatta, és a számlap alatt dolgozó mechanizmus egy köszörűs és egy kalapáló embert is mozgatott. De az egyházmegye több óráját újította már fel. A bencések toronyóra-szerkezetén is ő munkálkodott. Ki lesz állítva az az óramű, amit ő mentett meg a megsemmisüléstől.

Ahogy egyre több munkája van, úgy szeretne egyre inkább jelen lenni a köztudatban. Tanulgatja a munkáit fotózni, hogy a közösségi médiában szebben jelenjenek meg.

Az a vágyam, hogy felkutassam a térség toronyóra-szerkezeteit, megjavítsam, és kiállítsam egy aknás vitrinben a templom közelében.

Markotányos Bence

– Mindig az volt az elképzelésem, hogy ha bárki talál a padláson egy antik órát darabokban, össze tudjam neki rakni. Én legyek az, aki képviseli ezt akkor is, amikor már nem lesznek a mostani idők órásmesterei.

A térségben nincs Bencéhez hasonló fiatal antik órás. Talán épp ezért nagyon tudatos: azt mondja, most a szakmai és üzleti fejlődésé a terep, gyűjteni majd esetleg később szeretné az értékeket. Jelenleg a fogaskerékgyártás megismerése foglalja le.

– Ezeket az órákat egy mesterember a tömeggyártás előtt készítette a műhelyében. Beleadta minden tudását, épp ezért úgy tartom, hogy nincs antik óra, amit ne lehetne megjavítani.