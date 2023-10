A rábcakapi önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a falu környezetére, gondozására. Parkosítanak, növényeket telepítenek, virágokat ültetnek és színes dekorációkat helyeznek ki. Az országfásítási programba is szívesen kapcsolódtak be a helyiek. Ennek révén a napokban tíz kislevelű hársfát ültettek el a helyi temetőben. A munkában részt vettek a falubeliek mellett a szomszédos községekből is.